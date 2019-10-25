Мистиарий от театра Странствующих Кукол Господина Пэжо

Пожалуй это самый длинный сезон показов спектаклей Театра Странствующие куклы господина Пэжо. Кто так еще и не посмотрел Мистиарий, или же желает освежить воспоминания о спектакле, ждем вас!

Площадь. Конструкция. Вроде театр, хотя кто его знает. Культурные коды всего мира, как в супермаркете, перешептываются, пока не началось. Как чемодан бывалого путешественника, облепленный культурными символами всех народов и времен, современный человек в поисках своей идентичности пробует на вкус все и вся.

Эй, кто хочет окунуться в стихию игры?! Карнавальная мистерия начинается. Оборот мистериального колеса - и обыденный мир сменяется невиданной, провокационной реальностью, ярким фантастическим экспериментом. Новый оборот колеса - и обычный человек меняет привычное обличье и становится гротескным существом, воплощающим неожиданную праздничной стихию.

Персонажи-трикстеры управляют праздничной машиной, и она переваривает повседневность, претворяя ее в карнавальную мистерию. Традиции разных народов и культур - от шествий Нового Орлеана до плясок аборигенов Австралии, от средневековой Европы до Новой Гвинеи - перемешиваются в этом фантастическом карнавальном агрегате.

Зрители участвуют в праздничном эксперименте, который, возможно, приведет к неожиданному финалу.

В данном случае лучше смотреть, а не читать. Поэтому просто приходите в Порт 26 октября, тем более, что вход на спектакль БЕСПЛАТНЫЙ.

26 октября в 17:00 в полюбившимся всеми арт пространстве Севкабель Порт

Вход БЕСПЛАТНЫЙ

Пространство ЦЕХ прямо напротив главного входа