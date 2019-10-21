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» » Творческий вечер Петра Мамонова

Творческий вечер Петра Мамонова

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
vk.com
Петр Мамонов встретится со своими поклонниками в формате свободного творческого вечера

Один из лидеров советского андеграунда Петр Мамонов встретится со своими поклонниками в формате свободного творческого вечера, на котором может произойти (и происходит) что угодно.

Каждое появление Петра Мамонова на сцене — это одновременно шок, трепет и благодать. Петр Николаевич общается со своими зрителями без всякой дистанции, глаза в глаза. Он говорит о самом личном и самом важном, при этом достигает невиданных высот обобщения. И не только говорит — еще и поет, читает отрывки своих произведений и отвечает на вопросы. Несмотря на «сидячий» формат всего мероприятия, его драйву позавидует любой панк-концерт.

12 ноября 2019 в 20:00
Клуб Морзе

Адрес площадки: г.Санкт-Петербург, Севкабель Порт, Кожевенная линия, д.40Б

Билеты: https://spb.ponominalu.ru/event/petr-mamonov

Источник: spb.ponominalu.ru
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