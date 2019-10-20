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Концерт группы «СегодняНочью»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
vk.com
4 ноября группа «СегодняНочью» отыграет праздничный концерт на атмосферной площадке Freedom Music Hall

4 ноября группа «СегодняНочью» отыграет праздничный концерт на атмосферной площадке Freedom Music Hall

Выступление этих ребят – это всегда стиль, драйв, импровизация и хорошее настроение. Группа постоянно гастролирует по двум столицам, поэтому находится в отменной концертной форме и может дать жару так, что даже бабушка, живущая над клубом, передумает вызывать полицию и спустится потанцевать.

«Сегодняночью» по праву считаются королями отечественного брит-попа. Их звучание узнаваемо, и на их концертах можно почувствовать себя настоящим жителем Лондона, Ливерпуля или Манчестера. Неповторимый вокал Никиты Козлова ни с кем нельзя спутать. От его голоса девочки млеют. Так что парни – следите за своими девушками, они могут не удержаться.

На концерте будут точно сыграны всеми любимые хиты, а возможно и парочка новых песен, а может быть еще и несколько зарубежных гимнов рок-н-ролла. В общем, планировать трек-лист – это не для них. На сцене их ведет музыка и настроение зала. А чтобы почувствовать эту неповторимую атмосферу, нужно не полениться, отбросить осеннюю хандру и прийти во FREEDOM Music Hall.

Приходите попеть, потанцевать, помечтать, выпить, да и просто хорошо провести время.

Билеты: http://k7.su/event/segodnya-nochyu
Казанская, 7
Начало в 20:00

Источник: Freedom Music Hall
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