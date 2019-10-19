Выставка «Waterfront / Водная линия»

10 октября 2019 года в пространстве Севкабель Порт открылась финальная выставка международного междисциплинарного проекта «Waterfront / Водная линия», реализуемого Институтом исследования стрит-арта и Датским институтом культуры в Санкт-Петербурге. В центре внимания «Waterfront / Водная линия» — городские набережные и прибрежные территории и проблемы их использования.

Проект «Waterfront / Водная линия» инициирован осенью 2017 года и стартовал с открытия одноименной урбанистической выставки-исследования, которая проходила в пространстве Севкабель порт. Второй этап проекта стартовал осенью 2018 года с открытого конкурса, по результатам которого было отобрано 40 участников, впоследствии разделенных на 4 группы: Галерная гавань, Охта, Пряжка, Пляж на Юго-Западе Петербурга. Каждая группа исследует отдельную территорию, выбранную экспертами проекта в качестве площадки для экспериментов.

На финальной выставке проекта можно увидеть результаты работы команд и наглядно проследить все этапы этой работы, а также подробнее узнать о методах, которыми участники пользовались в ходе своих исследований. Экспозиция разместится в 4 грузовых контейнерах и будет состоять из 4 семантических блоков: методология исследования территории, «портрет территории», опыт работы команды, арт-объекты.

Мы ждем на форуме всех, кому небезразличны вопросы гармоничного развития городской среды.

Даты работы выставки: 10-31 октября.

Вход свободный.