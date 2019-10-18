В Пулково состоялся Фестиваль «День Кореи: где традиции встречают современность»

Санкт-Петербург, 18 октября 2019 – 18 октября в международном аэропорту Пулково при поддержке Национальной организации туризма Кореи состоялся Фестиваль «День Кореи: где традиции встречают современность». Мероприятие, посвященное развитию международных отношений двух дружеских стран, предвосхищает объявленный Год взаимных обменов между Россией и Южной Кореей. В следующем 2020 году дипломатическим отношениям между Россией и Республикой Корея исполняется 30 лет.

В течение последних десятилетий отношения между Россией и Южной Кореей получили активное развитие во многих сферах. В 2014 году был отменен визовый режим для туристов из России в Республику Корея. Сегодня, благодаря последовательным мерам популяризации корейского направления, Россия занимает 10-е место по количеству путешествующих в эту страну.

В России сейчас происходит настоящий взрыв интереса к Корее, в частности к популярной среди местной молодежи субкультуре k-pop – это музыка – синтез поп, электро и хип-хоп стилей, танцы с запоминающейся хореографией, качественные клипы, стильная одежда и «айдолы» – так называют исполнителей k-pop.

Фестиваль в Пулково – завершающее мероприятие в серии Фестивалей, которые прошли в Новосибирске и Москве при поддержке Национальной организации туризма Кореи. В мероприятиях приняли участие более тысячи гостей, которые интересуются культурой и традициями Республики Корея.

«В 2018 году в Южной Корее побывало более 300 тысяч соотечественников, что на 12% больше, чем годом ранее, а Россию посетили 380 тысяч корейских туристов. Показатели продолжают расти, и в 2020 году благодаря специальным мероприятиям и программам, направленным на развитие туризма из России в Южную Корею, планируется увеличение взаимного туристического потока до миллиона человек. Примечательно, что в сентябре Корею посетили 30 тысяч россиян, что почти на 30% превышает показатели прошлого года. Надеемся, эта положительная тенденция сохранится, и Южная Корея станет популярным туристическим направлением для российских туристов», - отметил директор Московского представительства НОТК господин Канг Намгю.

Исполняющий обязанности генерального директора Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Городское Туристско-Информационное Бюро» Петрова Надежда Витальевна отметила: «Наши отношения с Республикой Корея строятся на принципах глубокого доверия, взаимного уважения, поддержки и учета интересов друг друга. Мы стремимся тесно взаимодействовать на мировой арене и развивать наше сотрудничество. За 9 месяцев 2019 года Санкт-Петербург посетили более 56 тысяч граждан Республики Корея. Фестиваль «День Кореи» является важным шагом в решении основных задач, направленных на развитие туризма между нашими странами. Уверена, что он будет способствовать дальнейшему укреплению культурных связей».

«Пассажиры аэропорта Пулково имеют возможность совершать комфортные прямые перелеты в Сеул рейсами нашего давнего и надежного партнера Korean Air. Авиакомпания предоставляет высочайший уровень обслуживания на борту и предлагает широкий выбор возможностей для продолжения путешествия в теплые страны Азии. Мы уверены, что есть существенный потенциал для расширения нашего сотрудничества. Сегодня основной пассажиропоток приходится на летний сезон. Однако укрепление деловых и культурных связей между Россией и Республикой Корея позволяют рассчитывать на устойчиво высокий обоюдный спрос на круглогодичные перевозки. Кроме того, почти 40% пассажиров ежегодно по-прежнему путешествуют между Санкт-Петербургом и Сеулом со стыковками. Это показатель того, что рынок готов к наращиванию частот и укреплению воздушного сообщения между нашими странами», – отметил генеральный директор управляющей компании аэропорта Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы» Леонид Сергеев.

Официальная часть программы мероприятия открылась торжественной церемонией разрезания красной ленточки. Перед гостями фестиваля выступили: Генеральный Консул Республики Корея в Санкт-Петербурге г-н Квон Донг Сок, исполняющий обязанности генерального директора Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Городское Туристско-Информационное Бюро» Надежда Петрова, заместитель директора Национальной организации туризма Кореи Ли Чжэхён, заместитель генерального директора по коммерции ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» Евгений Ильин. Среди почетных гостей на открытии Фестиваля присутствовал региональный директор Korean Air в Санкт-Петербурге Сергей Яницын.

Фестиваль «День Кореи: где традиции встречают современность» приоткрыл для желающих двери в современную и традиционную культуру Кореи. Представители Национальной организации туризма Кореи и туроператоров рассказали гостям о самых важных событиях, проходящих в стране в течение года, и всем многообразии Республики Корея – от ярких мегаполисов до умиротворенных провинций, лыжных курортов и горячих источников.

Во время мероприятия гости смогли увидеть выступление корейских барабанщиков музыкального коллектива «Ханнури» с номером «Модымбук», корейского традиционного коллектива «Соун» с танцем «Араричум», насладиться танцевальным номером от коллектива «New Nation» в стиле k-pop. Для девушек была организована зона мейкапа, где профессиональные визажисты делали макияж по последним модным в Корее тенденциям, используя средства знаменитых корейских брендов. Все желающие могли сделать красивую фотографию на память в ярком национальном костюме ханбок.

Продолжить знакомство с культурой Южной Кореи можно на фестивале «2019 Korea Фестиваль» 19-20 октября в центре дизайна и архитектуры "ARTPLAY", организованного Генеральным консульством Республики Корея в Санкт-Петербурге.