Шестой Всероссийский Конкурс художников "Муза должна работать"

АРТМУЗА ищет таланты! Участвуйте в VI Всероссийском Конкурсе молодых художников «Муза должна работать».

Заполните и отправьте заявку до 24 ноября! Приложите от 5 до 10 фото своих работ на свободную тему. В конкурсе предусмотрены следующие места и номинации: 1 место, 2 место, 3 место.

А также, призовые места в номинациях:

- «Живопись»

- «Графика»

- «Смешанная техника»

Победитель получит персональную выставку в нашем музее, диплом, подтверждающий победу и призы от спонсоров.

Участие в конкурсе абсолютно бесплатное.

Заявки принимаются до 24 ноября включительно.

Подробнее на официальном сайте музея: https://artmuza.spb.ru/events/1750-stan-pobeditelem-vserossiyskogo-konkursa-hudozhnikov-muza-dolzhna-rabotat-v-artmuze.html