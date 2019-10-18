ента новостей

14:04
Выставка спортивных автомобилей Fast and Famous из коллекции RotFront Garage
13:56
Скандал с переездом детского сада на Петроградке
13:51
Шестой Всероссийский Конкурс художников "Муза должна работать"
13:47
В Кировском районе пенсионерка погибла при падении с высоты
13:41
Смертельное ДТП в Кировском районе Петербурга
06:55
В магазинах «Семья», Spar и «Идея» не хватает товара
06:29
Финляндия начнет выдавать пятилетние визы
22:40
Бурдасов забил «Нефтехимику», но СКА проиграл
15:28
Выставка Тито Марчи «Вне себя»
15:25
В Невском районе двое мужчин изнасиловали студента из Болгарии
15:08
Выставка Надежды Эверлинг «Новые обстоятельства»
15:01
Выставка Пелагеи Шуриги «Цвет и пластика образа»
14:43
Концерт Mick Harvey
14:38
В Мурино мужчина погиб при падении с высоты
14:09
Завод Nissan в Петербурге отмечает очередной юбилей
14:07
АРТМУЗА открывает двери в потусторонний мир!
10:33
В Петербурге задержали группу автоугонщиков
08:38
Макаров за смертную казнь
08:04
Почему революции были в Петербурге?
22:46
Дмитрий Кагарлицкий оказался не нужен СКА?
19:37
Закон о запрете «пивнушек» и «наливаек» в жилых домах
10:30
В Ленобласти под колесами экскаватора погиб мужчина
10:19
В Петербурге женщина расчленила соседа по коммуналке
07:50
Татуировки на коже животных
07:49
Возникнет ли единая платежка ЖКХ?
22:45
Войнов забил и помог «Авангарду» победить СКА
19:16
«Столото» обнародовали данные об объеме лотерейного рынка Санкт-Петербурга и области
12:11
На трассе Скандинавия перевернулась маршрутка
11:39
Депутаты призывают как можно скорее установить светофор на опасном перекрестке в Кировском районе Петербурга
11:37
Вечер памяти Эдуарда Направника
Все новости

Это интересно!

Loading...
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
» » Шестой Всероссийский Конкурс художников "Муза должна работать"

Шестой Всероссийский Конкурс художников "Муза должна работать"

0
20
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
© CC0
АРТМУЗА ищет таланты!

АРТМУЗА ищет таланты! Участвуйте в VI Всероссийском Конкурсе молодых художников «Муза должна работать».
Заполните и отправьте заявку до 24 ноября! Приложите от 5 до 10 фото своих работ на свободную тему. В конкурсе предусмотрены следующие места и номинации: 1 место, 2 место, 3 место.

А также, призовые места в номинациях:
- «Живопись»
- «Графика»
- «Смешанная техника»
Победитель получит персональную выставку в нашем музее, диплом, подтверждающий победу и призы от спонсоров.
Участие в конкурсе абсолютно бесплатное.

Заявки принимаются до 24 ноября включительно.

Подробнее на официальном сайте музея: https://artmuza.spb.ru/events/1750-stan-pobeditelem-vserossiyskogo-konkursa-hudozhnikov-muza-dolzhna-rabotat-v-artmuze.html

Источник: АРТМУЗА
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

15-06-2018, 10:54
XIII Конкурс премии Минакова. Финал
3-02-2017, 20:47
Открылась экспозиция «Муза должна работать»
22-09-2016, 12:04
Молодые петербуржцы победили на Всероссийском конкурсе
31-07-2015, 10:05
Заявки на поэтический конкурс О. Берггольц начнут принимать с первого августа
23-09-2014, 12:38
Конкурс художественных работ
1-12-2013, 16:27
Петербуржец победил во Всероссийском конкурсе «Директор школы – 2013»

Происшествия на дорогах

0
33
Сегодня, 13:41
Смертельное ДТП в Кировском районе Петербурга
0
115
16-10-2019, 10:30
В Ленобласти под колесами экскаватора погиб мужчина
0
137
15-10-2019, 12:11
На трассе Скандинавия перевернулась маршрутка
0
201
9-10-2019, 11:08
Смертельное ДТП во Всеволожском районе Ленобласти
Наверх