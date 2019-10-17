Выставка Тито Марчи «Вне себя»

Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков совместно с Итальянским институтом культуры в Санкт-Петербурге представляет выставочный проект «Вне себя» итальянского художника Тито Марчи.

Название выставки отражает её основную идею – поиск решения проблемы самоотождествления личности через исследование, прежде всего, собственного «Я». Создавая автопортреты и «примеряя» на них различные образы, Марчи как бы демонстрирует взгляды «изнутри» и «со стороны». Художник варьирует автопортреты «в рост» с погрудными и поясными изображениями, размещая их на пейзажном или золотом фоне. При этом он предстает то в повседневной одежде, то в деловых костюмах, то в меховой шапке, восточной чалме или феске. Однако, наряжаясь в одеяния разных народов, художник остается самим собой: мыслителем, сосредоточенным на поиске подлинной сущности искусства. Все портреты объединяет мистический индийский символ «третьего глаза» – бинди или тилак, который указывает на определенную религиозную традицию. Эти загадочные портреты со священными знаками и надписями на греческом и древнеармянском языках приводят зрителя к пониманию, как сильно сплелись различные культуры в нашем мире.

Графичность, деление композиции на клейма и обильное использование золота в фонах вызывает ассоциации с сиенской школой живописи эпохи треченто. Автор словно апеллирует к классическому культурному наследию и возрождению интереса к «ремеслу» живописи. Но в то же время его картины, подобно дадаистским объектам, вызывают постоянное визуальное и смысловое раздражение привычными образами и «магическими» текстами. В данном контексте Марчи старается эстетически осмыслить нашу цивилизацию и роль личности в ней.

Любопытное видение Тито Марчи позволяет через автопортрет приблизиться к познанию современного мира, помогает человеку самоидентифицироваться. Такой смелый, эпатажный подход к собственному автопортрету подчас провоцирует зрителя на пристальное внимание к своему лицу, углубленный самоанализ и создание автопортретов.

На экспозиции будет представлено около 30 живописных произведений.

Открытие выставки состоится 28 октября в 19:00

29 октября - 1 декабря 2019

Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков

Набережная канала Грибоедова, 103