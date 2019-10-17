Выставка Надежды Эверлинг «Новые обстоятельства»

Ретроспективная выставка Надежды Эверлинг, мастера с универсальным талантом живописца, графика, художника театра, представляет уникальные тканевые коллажи и живописные произведения 1990 – 2000-х годов, пожалуй, наиболее яркого периода её творчества, связанного с «поп-артом», привлекавшего художницу своими кричащими ядовитыми красками, агрессивными смыслами, и в то же время иронично-жизненными сюжетами, максимально соответствующими духу времени.

Основу экспозиции в МИСП составляют самобытные, необыкновенно эффектные по своему дизайну коллажи, созданные «из кучи прекрасных обрезков тканей», как говорила сама художница. Обращение Эверлинг к текстильному коллажу является продолжением поиска новых форм театрального перформативного искусства 1990-х и развитием тенденции, начатой такими художниками, как Тимур Новиков и Ольга Флоренская. «Коллажи на ткани», «квилты», «объекты», — как бы ни назывались эти работы, в них незримо присутствует игровое, театральное начало соединившееся с декоративным. Ярко-розовый Джеймс Бонд — иконический символ мужской силы и покоритель женских сердец, Будда — светящийся инопланетянин, «Воспоминание о будущем», скомпонованное из жестяных пивных банок — ироничные картины, сшитые из ткани, обладают исключительным свойством — своим юмором они придают любому пространству тепло и защищенность.

Выставка в МИСП предлагает зрителю соприкоснуться с уникальным художественным наследием Эверлинг, в котором все увиденное, услышанное, прочувствованное – бытовые сюжеты, уличные сценки, встречные прохожие, все перипетии жизни и она сама – становились эпизодами красочного костюмированного действа, превращая повседневность в продуманную сценическую постановку, яркий карнавал и многогранный спектакль.

На экспозиции будет представлено около 30 живописных произведений и тканевых коллажей.

Открытие выставки состоится 28 октября в 18:00

29 октября - 1 декабря 2019

Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков

Набережная канала Грибоедова, 103