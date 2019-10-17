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» » Выставка Пелагеи Шуриги «Цвет и пластика образа»

Выставка Пелагеи Шуриги «Цвет и пластика образа»

0
37
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
mispxx-xxi.ru
Выставка Пелагеи Шуриги, яркой, самобытной художницы и скульптора Петрограда–Ленинграда

Выставка Пелагеи Шуриги, яркой, самобытной художницы и скульптора Петрограда–Ленинграда, впервые в таком большом объеме представляет ретроспекцию ее творчества, начиная с графических листов 1920-х годов до произведений конца 1970-х.

На выставке будет показана целая галерея скульптурных и графических портретов. Все они — достояние ленинградской художественной культуры и драгоценные свидетельства эпохи. Это изображения, выполненные в период работы на Ленинградском фарфоровом заводе в 1930-е годы, а также во время эвакуации в город Ирбит на Урале, портреты ее близкого окружения — дочери В. Б. Блэк, живописцев, скульпторов, искусствоведов.

Талант рисовальщицы у Шуриги проявился рано. Сохранившиеся рисунки раннего периода свидетельствуют об интересе художницы и к популярному в годы революции лубку, и к конструктивизму. Характерен интерес художницы к наивному искусству, так называемому примитиву, «искусству негров», к глиняной игрушке, к народной керамике. Это художественное пристрастие оставалось неизменным на протяжении жизни.

В графике Шурига освоила множество разных техник: рисунок карандашом, углем, литографию, смешанные техники. В сдержанной технике пастели выполнены большие, поясные, портреты ленинградских художников Стрекавина, Месса, Гликмана, Линде, Меллуп, Мурзина.

В 1960-е — 1970-е годы, в период «оттепели», декоративный дар Пелагеи Шуриги проявился в полную меру. Шурига создавала предметы прикладного характера, украшающие наш быт, воспитывающие вкус. Своеобразны и оригинальны ее цветы в вазочках, букеты в кувшинчиках, кактусы в виде сосудов, бутыли в виде женской фигуры, выполненные в фарфоре и расписанные. Это настоящая скульптура малых форм, обогащенная цветом. Они уникальны в том смысле, что не были тиражированы на Ленинградском фарфоровом заводе, с которым Шурига была связана многие годы.

Все произведения Шуриги, подобно предметам народного искусства, создавались с кажущейся легкостью, без усилия, органично, «от избытка чувств», особого состояния души, осознания радости бытия. Но через эту призму «праздника жизни» и «многоцветия» мы ощущаем и ноты трагедии — невостребованности, позднего признания богато и разносторонне одаренной Пелагеи Николаевны Шуриги, жившей в пору самых драматических исторических перемен в России ХХ века.

На экспозиции будет представлено более 100 скульптур, графических произведений и малых форм.

Открытие выставки состоится 29 октября в 19:00

30 октября - 1 декабря 2019

Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков
Набережная канала Грибоедова, 103

Источник: Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков
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