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АРТМУЗА открывает двери в потусторонний мир!

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37
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
АРТМУЗА
АРТМУЗА открывает свои двери в потусторонний мир. Хэллоуин в ресторане #СОЛНЦЕСПРАВА!

1 ноября крыша музея современного искусства АРТМУЗА открывает свои двери в потусторонний мир. Хэллоуин в ресторане #СОЛНЦЕСПРАВА!

Пройдите по потаенным залам музея, подниметесь на чердак, и вы почувствуете, что миры – это одна большая паутина, и никто не может прикоснуться к одной нити, не потревожив остальных…

Вы станете главным участником мистических обрядов, приоткроете завесу вашего будущего с помощью предсказаний, и испробуете специальный кровавый пунш, которым вас будут угощать свободно разгуливающая по чердаку нечисть. А поднять градус настроения, пуститься в пляс и ощутить на себе искры адского драйва поможет кавер группа #Поехаликомне.

А что, если нечистая сила примет вас за «своего»?.. Среди гостей вечера будет разыгран сертификат на ужин в размере 3 000 рублей за самый интересный образ и костюм!

1 ноября 20:00. Васильевский остров. Чердак музея  АРТМУЗА. Бронируйте столик в #СОЛНЦЕСПРАВА по телефону +7 (931) 218-82-77. Депозит 1000 рублей. Гостям в костюмах скидка 10% на меню.

АРТМУЗА открывает двери в потусторонний мир!

Источник: АРТМУЗА
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