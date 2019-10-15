22 октября 2019 года в 18.00 в Санкт-Петербургском Историческом парке «Россия - моя история» состоится вечер памяти Эдуарда Направника в рамках МЕЖДУНАРОДНОГО ИСТОРИЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ «ПЕТЕРБУРГ. ИЗБРАННОЕ» - «MARIINSKY. ЭПОХА НАПРАВНИКА»

Для Санкт - Петербургской музыкальной общественности в год Театра в Российской Федерации знаковым событием стал двойной юбилей выдающегося маэстро Императорского Мариинского театра Эдуарда Направника -180 лет со дня рождения и 150 лет со дня назначения юбиляра главным дирижером Мариинского театра.

Вечером памяти Эдуарда Францевича Направника СПб ГБУК «Музейно - выставочный центр» открывает Международный исторический фестиваль «ПЕТЕРБУРГ. ИЗБРАННОЕ», совместно с Мариинским театром решая историографическую задачу - возвращение музыкальному сообществу России и Чехии незаслуженно забытого имени прославленного маэстро Эдуарда Направника, который оказал судьбоносное влияние на развитие российского искусства.

Сегодняшнее признание успехов Государственного академического Мариинского театра и его лидера Валерия Гергиева в мире общеизвестно. Впервые театр обрел международную славу благодаря усилиям и таланту капельмейстера Эдуарда Направника, который стоял за дирижерским пультом Мариинской сцены 51 год, превратив малопопулярный в середине 19-го века Петербургский театр «Императорская Русская опера» в высокопрофессиональный коллектив с мировым именем - «Мариинский театр», сумев доказать музыкальному миру России и Европы, что кроме великой итальянской оперы, есть и великая российская опера.

В Санкт - Петербурге хранится огромный пласт архивных материалов, связанных с жизнью и творчеством Э. Направника, на вечере многие раритетные документы будут впервые представлены петербургской общественности. Зрителям предстанет иллюстрированный рассказ об уникальном жизненном пути уроженца Богемии Эдуарда Направника, от музыкально одаренного пражского сироты до триумфатора Мариинской сцены, получившего в России дворянский титул, все государственные награды, а главное - признание и любовь публики.

В вечере примут участие представители Мариинского театра - Народная артистка РФ Л.А Гергиева, главный редактор газеты «Мариинский театр» И. Г. Райскин, солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского театра. Будут показаны фрагменты оперы Эдуарда Направника «Дубровский», исполнение которой в концертном варианте состоялось 2 октября 2019 года на сцене Мариинского театра.

Российский институт истории искусств представит уникальные фотографии из архива Э. Направника, спасенного в блокаду Ленинграда. Сотрудники Санкт - Петербургского Музея театрального и музыкального искусства расскажут о проходящей выставке «Властелин оркестра», которая вызвала большой интерес любителей истории. В сценарий вечера органично войдет «Телемост с Прагой», где 17 октября откроется выставка «Эдуард Направник» - совместный проект Чешского музея музыки и Санкт - Петербургского Музея театрального и музыкального искусства.

На примере жизни и творчества прославленного маэстро организаторы проекта «MARIINSKY. ЭПОХА НАПРАВНИКА» покажут, как культура может гармонично соединять народы, что так необходимо и актуально для сегодняшнего дня в качестве исторического урока.

Для России и Чехии имя Направника - связующая нить в диалоге культур двух славянских стран, яркий исторический пример «народной дипломатии».

Общегородской вечер памяти Э. Ф. Направника будет транслироваться по сетям Исторических парков проекта «Россия – моя история» на 19 городов Российской Федерации.

Продюсеры коммуникативного проекта «MARIINSKY. ЭПОХА НАПРАВНИКА» - ректор Академии молодых оперных певцов Мариинского театра, Народная артистка Российской Федерации Л. Гергиева, режиссер – кинодокументалист Н. Прахарж.

Вход свободный

Исторический парк «Россия – моя история» расположен по адресу: ул. Бассейная, д. 32, стр. 1

Режим работы: вт – вс: с 10.00 до 20.00, пн – выходной день.