25 и 26 октября во FREEDOM Music Hall выступит группа «Дунаевский Orchestra» с уникальной театрализованной программой «Вертинский. 20 песен».

Новая программа «Дунаевский orchestra» – это дань памяти великому российскому шансонье, прославившемуся и в России, и далеко за ее пределами. 20 песен Александра Вертинского прозвучат в новом авторском прочтении и в специальном театральном оформлении, столь свойственном неподражаемому певцу. Романсы Вертинского – это целая эпоха. «Дунаевский orchestra» поставил перед собой двойную задачу: концерт переносит слушателя в кабаре 100-летней давности и одновременно переводит ретро-шансон на язык сегодняшней популярной музыки. Эффект ожидается сногсшибательный.

«Дунаевский orchestra» – музыкальный проект из Санкт-Петербурга, играющий в различных направлениях и жанрах (джаз, фанк, диско, рок-н-ролл, поп, свинг, кабаре), делающий ставку на исполнение, подачу и атмосферу своих выступлений.

Билеты на концерт: http://k7.su/event/dunaevskiy-orchestra

Пространство FREEDOM | Казанская, 7

25 и 26 октября | Начало в 20:00