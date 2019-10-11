Выставка Марии и Филиппа Казак «Городские истории».

Почему «Городские истории»? Это выставка о городе и горожанах. У каждого города есть своя большая история, свои жители и то множество маленьких историй, которые люди в нём проживают. Кто, как не художник, будет внимательным и благодарным зрителем для этих историй. Мария и Филипп Казак хотели передать в своих работах своеобразный дух знакомого им города, атмосферу, особенную среду. Их картины – не просто пленэр, а скорее живописные эксперименты. Подобно работам импрессионистов, это пойманные на холст мгновения.

Художники чувствуют, что каждом городе происходит невидимая игра. Горожане имеют собственные характеры, создающие город, а сам город влияет на тех, кто в нем живет. Что-то подобное есть и в живописи – игра мазка и цвета, игра ритмов и смысловых решений. Как холст и краски, город и горожане будто не могут друг без друга, они всегда вместе и их игра бесконечна.

Большая Пушкарская, д. 10, ежедневно с 12 до 20 часов.

Вход свободный!