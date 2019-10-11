ента новостей

14:56
Выставка Марии и Филиппа Казак «Городские истории».
10:50
В Петербурге таксист ограбил пассажира
08:31
Мошенничества с картами продолжаются
08:31
Свои валюты лучше
22:35
ЦСКА обыграл «Баварию» несмотря на подвиги Монро
19:33
Международный конкурс от Эрмитажа на лучшую новогоднюю игрушку
19:28
В память о Леониде Менакере
18:00
Власти Петербурга ужесточают мусорные законы, но не решают главной проблемы
11:19
Больше трёх. Поэтический вечер
11:14
В Ленобласти жертвой мошенников стала пожилая женщина
10:44
Фестиваль грузинской культуры ГрузияPLAY
10:39
Полицейские задержали налетчика на цветочный магазин
10:27
27 тонн утиного мяса задержали в Петербурге
10:00
Конференция «Таможня будущего: вектор на цифровизацию. Перспективы развития электронных сервисов. Опыт и практика»
07:55
Яблоки для детей и инвалидов
07:50
Борьба со свалками продолжается
15:26
На мосту через реку Обла на федеральной трассе Р-23 начинается второй этап планово-предупредительных работ
14:50
Россельхознадзор проверил собственников земельных участков
14:40
Роговой оркестр выступит с концертом в Историческом парке
14:32
Районные власти получили право привлекать к ответственности виновников несанкционированных свалок
14:31
Многодетные семьи получат льготы по оплате за вывоз мусора
14:29
Депутаты Петербурга поддержали запрет на посещение экстремальных квестов для детей до 14 лет
11:14
В Петербурге проходит Фестиваль гигантских Китайских Фонарей
11:08
Смертельное ДТП во Всеволожском районе Ленобласти
10:31
На КАД закроют съезд в сторону метро Рыбацкое
05:42
Американцы продолжают обвинять Россию
05:14
Снесли детскую площадку
00:26
Лехтонен забил в овертайме в матче «Йокерит» - «Сочи»
15:52
Литературно-парфюмерная выставка «Книги и ароматы»
15:48
Почетный знак «За сострадание к животным»»
Все новости

Это интересно!

Loading...
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
» » Выставка Марии и Филиппа Казак «Городские истории».

Выставка Марии и Филиппа Казак «Городские истории».

0
52
Опубликовал: Artmansarda
0
Фото:
art-mx.ru
С 10 октября по 9 ноября в галерее Мансарда Художников проходит выставка Марии и Филиппа Казак «Городские истории».

Почему «Городские истории»? Это выставка о городе и горожанах. У каждого города есть своя большая история, свои жители и то множество маленьких историй, которые люди в нём проживают. Кто, как не художник, будет внимательным и благодарным зрителем для этих историй. Мария и Филипп Казак хотели передать в своих работах своеобразный дух знакомого им города, атмосферу, особенную среду. Их картины – не просто пленэр, а скорее живописные эксперименты. Подобно работам импрессионистов, это пойманные на холст мгновения.
Художники чувствуют, что каждом городе происходит невидимая игра. Горожане имеют собственные характеры, создающие город, а сам город влияет на тех, кто в нем живет. Что-то подобное есть и в живописи – игра мазка и цвета, игра ритмов и смысловых решений. Как холст и краски, город и горожане будто не могут друг без друга, они  всегда вместе и их игра бесконечна.
Большая Пушкарская, д. 10, ежедневно с 12 до 20 часов.

Вход свободный!

Источник: art-mx.ru
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

24-10-2018, 15:34
Выставка «Однажды на Петроградской стороне»
9-02-2018, 12:45
В Музее Достоевского выставка «Достоевский и Тургенев. Игра в портреты»
30-01-2017, 08:37
Выставка «Пространственный реализм»
31-08-2015, 16:54
Выставка «Город на воде» в морской резиденции
9-02-2015, 07:38
Творения Владимира Колбасова
15-10-2012, 15:08
Выставка китайской живописи

Происшествия на дорогах

0
152
9-10-2019, 11:08
Смертельное ДТП во Всеволожском районе Ленобласти
0
150
7-10-2019, 10:01
На севере Петербурга иномарку после ДТП выбросило на остановку
0
260
4-10-2019, 11:16
В Ленобласти произошло смертельное ДТП
0
172
2-10-2019, 11:19
Серьезное ДТП на Волхонском шоссе
Наверх