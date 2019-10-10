Международный конкурс от Эрмитажа на лучшую новогоднюю игрушку

Государственный Эрмитаж совместно с компанией «Айра», возглавляемой меценатом Юрием Берестовым, объявляет о начале ежегодного международного конкурса «Создай экспонат для Эрмитажа». До 7 декабря участники со всех уголков мира могут представить на конкурс авторскую новогоднюю игрушку. Лучшие экспонаты украсят праздничные ели в главном музее Санкт-Петербурга.

Компания «Айра» на протяжении шести лет сотрудничает с Государственным Эрмитажем. И в этом году вновь организовывает масштабный международный конкурс для творческих людей! Участники конкурса получат возможность украсить крупнейший музей Европы к Новому году – сделать авторскую игрушку для Эрмитажа.

Темой предстоящего конкурса авторской игрушки стало празднование 255-летия Государственного Эрмитажа. Участнику предлагается создать новогоднюю игрушку по мотивам своего любимого экспоната в музее. Это могут быть любые размышления на тему впечатлившего вас произведения искусства: скульптуры, картины или даже знаменитых котов Эрмитажа. Важно, чтобы экспонат находился в коллекции Государственного Эрмитажа.

«В этом году участникам предлагается создать елочную игрушку по мотивам их любимого экспоната в Государственном Эрмитаже. Для кого это станет приятным поводом еще раз заглянуть в стены музея, а для кого-то глубже ознакомиться с историей создания понравившегося им произведения искусства и найти что-то новое для себя», – делится заместитель генерального директора Государственного Эрмитажа, главный хранитель Светлана Борисовна Адаксина.

К конкурсу «Создай экспонат для Эрмитажа» принимаются работы со всего мира. Главное условие – игрушка должна быть доставлена в Санкт-Петербург до 7 декабря и не превышать размеры 150х150х150 мм. Форму, сюжет и материал участники могут выбрать в соответствии со своим замыслом. При выборе экспоната на конкурс допускается поиск информации о произведении искусства в электронных и печатных источниках. Посещение Государственного Эрмитажа не является обязательным условием участия и никак не влияет на отбор конкурсных работ.



«Конкурс на создание елочной игрушки для Эрмитажа проводится уже не первый год. С каждым годом изделия все больше удивляют своей оригинальностью и кропотливым подходом к их созданию. В этом году мы предложили участникам обыграть в новогодней игрушке свой любимый экспонат из Эрмитажа. Наша цель – познакомить молодое поколение с теплой традицией изготовления праздничных игрушек своими руками, которая долгие столетия собирала и объединяла семьи в канун рождественских праздников», – комментирует меценат и организатор конкурса Юрий Берестов.

Призеров и победителей конкурса выберет генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Борисович Пиотровский совместно с экспертным жюри.

Условия конкурса – https://aira.ru/novosti/konkurs-sozday-eksponat-dlya-ermitazha-/