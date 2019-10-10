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» » В память о Леониде Менакере

В память о Леониде Менакере

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Ленфильм
В память о режиссере Леониде Менакере на «Ленфильме» пройдет специальная программа фильмов мастера - «Волшебный фонарь»

В память о режиссере Леониде Менакере на «Ленфильме» пройдет специальная программа фильмов мастера - «Волшебный фонарь». Вход на все сеансы – свободный.

Его фильмы «Завещание профессора Доуэля», «Молодая жена», «Последний побег», «Никколо Паганини», «Собачий пир» и другие - хорошо знают и любят зрители. Перу Леонида Исааковича принадлежат пять книг, включая, «Леонид Менакер: режиссура – профессия одинокая» (2014).

Начнутся кинопоказы 16 октября в 19:00 на «Ленфильме». В этот день состоится вечер памяти Леонида Менакера, которому в этом году исполнилось бы 90 лет.

Будет показан фильм-концерт «Город и Песня». Картина снята на фоне великолепных видов Ленинграда, черноморского побережья и берёзовых лесов. С участием артистов Ленинградского театра имени ленинского комсомола, артистов балета Ленинградского Мюзикл-холла, певиц сестер Федоровых, ансамбля пантомимы Ленинградского театра миниатюр.

На вечере соберутся друзья и коллеги Леонида Исааковича, вдова режиссёра - актриса Алла Чернова. Будет организована фотовыставка.

Все показы будут бесплатными. Рекомендуем записаться через Timepade (https://lenfilm-even-org.timepad.ru/events/), а также по телефону 8 (911) 991-25-02.

В программе:

22 октября в 17:00 – мелодрама «Молодая жена» (1978).

Деревенской девчонке Мане изменил жених, которого она два года ждала из армии. Сгоряча, в отместку, девушка выходит замуж за нелюбимого — вдовца Алексея Терехова, воспитывающего пятилетнюю дочь.

Непросто складываются отношения Алексея и Мани - через конфликты, ссоры, расставания… Но в итоге они  приходят к пониманию, что любят друг друга.

В ролях: Анна Каменкова, Владлен Бирюков, Галина Макарова, Сергей Проханов, Елена Мельникова, Наталья Назарова, Валентина Владимирова, Соня Джишкариани.

Приз «За лучшее исполнение женской роли» А. Каменковой на 12-м ВКФ (1979).

Лучший фильм 1979 года по итогам ежегодного конкурса журнала «Советский экран» (1980).

29 октября в 17:00 - фантастическая драма «Завещание профессора Доуэля» (1984).

По мотивам научно-фантастического романа Александра Беляева «Голова профессора Доуэля».

Профессор Доуэль – талантливый ученый, сторонник науки для науки, практическое применение научных открытий его не интересует. Ученик и ассистент профессора Доуэля – доктор Корн  - прекрасный хирург, хороший организатор и беспринципный,  циничный делец. Инсценировав автомобильную катастрофу, Корн овладевает мозгом своего учителя, начинает эксплуатировать интеллект профессора.

В ролях: Ольгерд Кродерс, Игорь Васильев, Валентина Титова, Наталья Сайко, Алексей Бобров, Николай Лавров, Александр Пороховщиков, Эрнст Романов, Борис Цымба.

4 ноября в 17:00 – мелодрама «Не забудь... Станция Луговая» (1966).

Фильм снят в соавторстве с режиссером - Никитой Курихиным.

Война. На небольшой станции застряли воинский эшелон и поезд с беженцами. Несколько дней, проведенных рядом друг с другом, сблизили молодого лейтенанта Рябова и девушку Люсю, а потом война вновь разлучила их...

Спустя двадцать лет, Рябов случайно оказывается на этой станции и узнает, что все эти годы Люся ждала его.

В ролях: Георгий Юматов, Алла Чернова, Валентина Владимирова, Валентина Кибардина, Муза Крепкогорская, Елизавета Уварова, Александр Демьяненко, Олег Белов.

5 ноября в 17:00 – биографический фильм «Последняя дорога» (1986).

Действие фильма начинается в ночь на 27 января 1837 года, накануне дуэли Александра Пушкина и Дантеса.

В ролях: Александр Калягин, Вадим Медведев, Ирина Купченко, Елена Караджова, Иннокентий Смоктуновский, Гедиминас Сторпирштис, Андрей Мягков, Анна Каменкова, Сергей Сазонтьев, Вячеслав Езепов, Альберт Филозов, Иван Краско, Всеволод Кузнецов, Сергей Жигунов.

Источник: Ленфильм
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