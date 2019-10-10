16 ноября в Севкабель Порту пройдёт долгожданный второй фестиваль грузинской культуры ГрузияPLAY!

Лекции, кинопоказы, танцы, любимые грузинские рестораны, маркет с национальными товарами и много музыки: от традиционного грузинского многоголосия Geo Folk Tour c программой "Мировые рок-хиты в полифонии" и до очаровательных звёзд YouTube TRIO MANDILI, на дебютном видео которых уже более 5 миллионов просмотров!

ГрузияPLAY — 16 ноября, Севкабель Порт.

Первые билеты по специальной цене: georgiaplay.ru

Начало в 15:00