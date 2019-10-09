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» » Роговой оркестр выступит с концертом в Историческом парке

Роговой оркестр выступит с концертом в Историческом парке

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49
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
Три бесплатных концерта рогового оркестра пройдут в Историческом парке «Россия - моя история»

13 октября в 19.00, 12 ноября в 19.00 и 20 декабря в 19.00 в Историческом парке «Россия – моя история» в рамках историко-просветительского музыкального проекта "МАРШИ НАШИХ ПОБЕД" пройдут концерты уникального музыкального коллектива - Государственного рогового оркестра под управлением дирижера Сергея Поляничко.

Российский роговой оркестр - известный в мире петербургский коллектив, возрождающий утраченный жанр русской роговой музыки, который зародился в императорской России в середине XVIII века. Аналогов исполнения роговой музыки в мире до сих пор не существует.

Роговой оркестр уникален своей внутренней организацией. Один музыкант может извлечь из рога всего одну ноту, и только при совместном музицировании, отдельные ноты связываются и превращаются в цельное художественное произведение.

Оркестр гастролировал в Латвии, Литве, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Австрии, Чехии, Голландии, Италии, Испании, Израиле, Польше, Беларуси, Молдове, Армении, Казахстане, Бахрейне, Непале, Кубе, Гонконге, Китае, США и во многих регионах России.

В программе: марши русской армии, произведения Баха, Каччини, Моцарта, Россини, Штрауса.

Продолжительность концерта около 1 часа (6+).

Вход свободный.

Источник: Исторический парк “Россия – Моя История”
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