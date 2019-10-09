До 13 октября в Приморском Парке Победы в Петербурге проходит Фестиваль гигантских Китайских Фонарей. Осталось НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ до закрытия инсталляции!

Фестиваль гигантских китайских фонарей — это магия огней, покорившая мир, удивительное путешествие в мир сказки, где всех гостей ждут животные, птицы, растения и многие другие образы на стыке реальности и фантазий. Каждая световая фигура — результат труда десятков мастеров.

Отличный праздник для всей семьи! Билеты от 450 рублей на входе или по ссылке: https://chinafest-spb.ru/

Встречаемся ежедневно до 13 октября с 19:00 до 23:30 в Приморском Парке Победы (ст.м. Крестовский остров)