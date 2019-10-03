День учителя в историческом парке «Россия – моя история»

5 октября с 15.00 до 16.30 в рамках празднования Дня учителя в историческом парке «Россия – моя история» поделятся своим опытом и талантом профессионалы своего дела, творческие личности, педагоги из числа современного авангарда петербургской школы – Демаков Илья Сергеевич, учитель истории, победитель конкурса «Учитель года России» 2017 года и Зезкова Марина Александровна, учитель французского языка, лауреат конкурса «Учитель года России» 2019 года.
В 15.00 все желающие приглашаются на тематические экскурсии по мультимедийным экспозициям «Рюриковичи» и «Романовы».
В 15.45 начнутся мастер-классы в лекториях центра:
- Мастер-класс «Искусство задавать вопросы», ведущий - Зезкова М.А.
- Мастер-класс «Цифровые инструменты для изучения истории», ведущий - Демаков И.С.
Вход свободный!
Возрастное ограничение 6+
Исторический парк «Россия – моя история» расположен по адресу: ул. Бассейная, д. 32, стр. 1
Режим работы: вт – вс : с 10.00 до 20.00, пн – выходной день.