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» » День учителя в историческом парке «Россия – моя история»

День учителя в историческом парке «Россия – моя история»

0
19
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
myhistorypark.ru
День учителя в историческом парке «Россия – моя история»

5 октября с 15.00 до 16.30 в рамках празднования Дня учителя в историческом парке «Россия – моя история» поделятся своим опытом и талантом профессионалы своего дела, творческие личности, педагоги из числа современного авангарда петербургской школы – Демаков Илья Сергеевич, учитель истории, победитель конкурса «Учитель года России» 2017 года и Зезкова Марина Александровна, учитель французского языка, лауреат конкурса «Учитель года России» 2019 года.

В 15.00 все желающие приглашаются на тематические экскурсии по мультимедийным экспозициям «Рюриковичи» и «Романовы».

В 15.45 начнутся мастер-классы в лекториях центра:

- Мастер-класс «Искусство задавать вопросы», ведущий - Зезкова М.А.

- Мастер-класс «Цифровые инструменты для изучения истории», ведущий - Демаков И.С.

Вход свободный!

Возрастное ограничение 6+

Исторический парк «Россия – моя история» расположен по адресу: ул. Бассейная, д. 32, стр. 1

Режим работы: вт – вс : с 10.00 до 20.00, пн – выходной день.

Источник: Исторический парк “Россия – Моя История”
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