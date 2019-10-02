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» » На «Ленфильме» состоится вечер памяти Леонида Менакера

На «Ленфильме» состоится вечер памяти Леонида Менакера

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
timepad.ru
На «Ленфильме» состоится вечер памяти Леонида Менакера

16 октября в 19:00 на «Ленфильме» состоится вечер памяти Леонида Менакера. Его фильмы «Завещание профессора Доуэля», «Молодая жена», «Последний побег», «Никколо Паганини», «Собачий пир» и другие - хорошо знают и любят зрители. Перу Л.И. Менакера принадлежат пять книг, включая «Леонид Менакер: режиссура – профессия одинокая» (2014).
Будет показан фильм-концерт «Город и Песня». Картина снята на фоне Ленинграда, черноморского побережья и берёзового леса. С участием артистов Ленинградского театра имени ленинского комсомола, артистов балета Ленинградского Мюзикл-холла, певиц сестёр Фёдоровых, ансамбля пантомимы Ленинградского театра миниатюр.
На вечере соберутся друзья и коллеги Леонида Исааковича, вдова режиссёра - актриса Алла Чернова. Будет организована фотовыставка.
Ссылка на регистрацию (https://lenfilm-even-org.timepad.ru/event/1079182/).

Источник: Ленфильм
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