16 октября в 19:00 на «Ленфильме» состоится вечер памяти Леонида Менакера. Его фильмы «Завещание профессора Доуэля», «Молодая жена», «Последний побег», «Никколо Паганини», «Собачий пир» и другие - хорошо знают и любят зрители. Перу Л.И. Менакера принадлежат пять книг, включая «Леонид Менакер: режиссура – профессия одинокая» (2014).

Будет показан фильм-концерт «Город и Песня». Картина снята на фоне Ленинграда, черноморского побережья и берёзового леса. С участием артистов Ленинградского театра имени ленинского комсомола, артистов балета Ленинградского Мюзикл-холла, певиц сестёр Фёдоровых, ансамбля пантомимы Ленинградского театра миниатюр.

На вечере соберутся друзья и коллеги Леонида Исааковича, вдова режиссёра - актриса Алла Чернова. Будет организована фотовыставка.

Ссылка на регистрацию (https://lenfilm-even-org.timepad.ru/event/1079182/ ).