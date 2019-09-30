«Имперские столицы: Санкт-Петербург – Вена. XX век» в Филармонии им. Д.Д. Шостаковича

3 октября в Большом зале Санкт-Петербургской государственной филармонии им. Д.Д. Шостаковича состоится музыкально-театральное представление «Имперские столицы: Санкт-Петербург – Вена. XX век». Это совместное культурное мероприятие Газпрома и австрийской компании OMV, проводимое в рамках «Меморандума о взаимопонимании в области реализации совместного культурного проекта», подписанного Председателем Правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером и Председателем Правления OMV Райнером Зеле 1 апреля 2016 года. Представление пройдет во время Петербургского международного газового форума и станет его главным культурным событием.

Проект «Имперские столицы: Санкт-Петербург-Вена. XX век» проходит уже в четвертый раз. В этом году мероприятие представляет собой «трехмерную» музыкально-визуальную постановку, в которой произведения русских и австрийских композиторов прошлого века будут исполнены ведущими солистами России и Австрии. Музыкальные произведения будут сопровождаться демонстрацией картин русских и австрийских художников и исторических кадров из жизни Санкт-Петербурга и Вены в XX веке. В программе прозвучат произведения Сергея Прокофьева, Густава Малера, Рейнгольда Глиэра, Гавриила Попова, Антона Веберна, Дмитрия Шостаковича, Имре Кальмана, Франца Легара, и многих других композиторов, вошедших в историю классической музыки России и Австрии. В художественной инсталляции будут использованы изображения картин авторства известнейших художников России и Австрии этого периода из коллекций Государственного Русского музея и австрийских Художественно-исторического музея, Галереи Бельведер, Музея Леопольда. Создатели проекта убеждены, что это поможет воссоздать атмосферу событий этого столетия, а также позволит наиболее полным образом раскрыть зрителю многогранность уникального культурного наследия двух имперских столиц.

Приветствовать зрителей за дирижерским пультом будет легендарный альтист, народный артист России Юрий Башмет. Режиссер-поставновщик – Виктор Крамер. Произведения русских и австрийских композиторов прошлого века прозвучат в исполнении Государственного симфонического оркестра «Новая Россия». В представлении также примут участие ведущие солисты Большого театра, Венской оперы, Венского филармонического оркестра, Московской филармонии и другие музыканты.

Сборы от билетов будут направлены на благотворительные цели.