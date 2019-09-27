Октябрьские сюрпризы в АРТМУЗЕ

Октябрь в музее современного искусства АРТМУЗА богат на таланты. В разгар осени у Вас появится уникальная возможность абсолютно бесплатно познакомиться с творчеством девяти замечательных мастеров из России, Белоруссии и Польши.

Пожалуй, самым необычным, мистическим можно назвать выдающегося мастера фантастического реализма Ивана Славинского. Автор пригласит зрителя разделить с ним пройденный путь, а также отправиться в путешествие по иллюзорным мирам и познакомиться с философией его живописи на выставке, которая пройдёт в галерее «Ц» на первом этаже. (Вернисаж выставки – 5 октября в 18.00).

Выставка работ победителей ежегодного московского международного фотоконкурса MIFA сменит лёгкую осеннюю грусть ярким оптимизмом. Зрители смогут пообщаться с победителям MIFA-2019 Расмусом Флиндтом Педерсеном из Дании и Гэвином Смартом из Великобритании. Мастера фотографии будут присутствовать на Вернисаже выставки лично и представят гостям свой проект в галерее «Лекционный угол» на втором этаже. (Вернисаж – 1 октября в 19.00).

Продолжая тему фото, нельзя не заметить, что осенью философские мысли посещают, наверно, каждого. Так и начинающий фотограф Павел Антохин, прогуливаясь по улицам, спускаясь в метро, зачастую обращал внимание на тотальное одиночество современного человека в большом городе. Павел поделится своими наблюдениями с посетителями фотовыставки «#будни_одиночество» в галерее «Улица Малевича» на третьем этаже. (Вернисаж – 9 октября в 19.00).

Победитель конкурса молодых художников «Муза должна работать» 2018г. Данила Даниловский погрузит гостей в волшебный мир пейзажа, ассоциативный творчеству великих классиков данного жанра – Клода Лоррена, Уильяма Тернера, Архипа Куинжи, Исаака Левитана, Николая Рериха и других. Посмотреть работы автора можно будет в галерее «Течение» на третьем этаже. (Вернисаж – 6 октября в 17.00).

Финалист Конкурса Сергей Жгилёв удивит необычными эстетическим находками и смешением материалов и техник на выставке с оригинальным названием «GRETTERISM» (от французского «gretter» скрести, царапать), проходящей в галерее «Design Club» на втором этаже.

Влюблённый в Петербург польский художник Марек Пиасецки познакомит гостей с живописными видами города на Неве. Минорный или красочный, торжественный или гротескный. Каким же Марек увидел наш город? Ответы на эти и другие вопросы вы получите на выставке живописи «О Петербурге польским взглядом» в галерее «Мастерская художника» на третьем этаже. (Вернисаж – 4 октября в 20.00).

Художница-самоучка из Екатеринбурга Екатерина Нежурина представит смелые интерпретации мировых рекламных брендов и общественных табу через технику пластилинографии, пастели и компьютерной графики, с которыми будет можно познакомиться в галерее под названием «Ул. Большая Ремесленная», расположившейся на четвертом этаже.

Лидия Яцукевич из Белоруссии посредством завораживающих портретов постарается убедить зрителя в том, что фундаментом таланта, творчества и дальнейшего успеха является любовь. Любовь к себе, к миру, к людям. Лидия уверена, что искусство – это обмен чувствами через танец, голос или живопись. Но это обязательно любовь. Её творчество будет представлено в галерее «Бизнес-арт» на третьем этаже. (Вернисаж – 4 октября в 19.00).

Бабье лето также удивит завораживающими образами кукол-берегинь и тотемных животных, иллюстрациями языческих праздников и шаманских практик, языческих верований и культов в импульсивных абстрактных образах и мощной красочной палитре. Всё это можно будет увидеть на выставке графики Ольги Новоселовой «Бесконечные сны» в галерее «Ул. Большая Ремесленная» – 4 этаж (Творческая встреча с художницей состоится 12 октября в 16:00).

Погрузись в мир пейзажа, удивись эстетическим находкам, отправься в путешествие по фантастическим мирам и познай тайны древних славян на выставках в АРТМУЗЕ в октябре!

Ждём Вас в музее современного искусства АРТМУЗА ежедневно с 11.00 до 22.00! Вход на выставки и вернисажи свободный!