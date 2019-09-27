ента новостей

11:00
Октябрьские сюрпризы в АРТМУЗЕ
10:58
В Ленобласти совершено разбойное нападение на магазин
10:53
В Ленобласти ограбили ювелирный магазин
09:35
«Формула-1» может «переехать» в Петербург
09:20
Курить на балконах будет можно
19:14
Анонс сезона Камерного театра Малыщицкого
12:54
На участке КАД в течение ночи три раза полностью перекроют движение
10:54
В Петербурге обнаружили плонтацию конопли
10:49
Очевидец: Врачи скорой помощи избили женщину
10:44
На участке между Парашютной улицей и Выборгским шоссе на месяц перекроют внутреннее кольцо КАД
07:12
На что пойдет туристический сбор?
07:07
Туризм в Петербурге расцветает
15:56
На участке внутреннего кольца КАД между Беляевским мостом и Рябовским шоссе перекроют две полосы движения
15:01
Районные власти смогут привлекать к ответственности виновников несанкционированных свалок
13:37
Премьера музыкального спектакля «Золушка»
13:31
В Петербургу пенсионерке «сняла порчу» за 150 тысяч рублей
13:10
Во Фрунзенском районе двое человек погибли на пожаре
08:27
Рубль все равно укрепляется
08:11
«Газпром Арена» – один из лучших стадионов
13:48
В Ленобласти задержали взломщиков супермаркета
13:36
Бывший сотрудник ледокола "Красин" рассказал об аварийном состоянии судна
13:22
Петербургским детям покажут экшн-спектакль «Лунозавр на Луне»
07:23
Страничка Беглова популярна
07:08
Здесь удобно и без машины
22:31
Владимир Ткачёв забил дважды, но СКА проиграл ЦСКА по буллитам
15:33
Показ «Гофманиады» и встреча с создателями фильма
15:24
Открытие выставки «Югра на рубеже эпох. Земля Ханты-Мансийская в рисунках В. А. Синани»
14:33
В Ленобласть не пропустили мальков форели
11:43
На участке внутреннего кольца КАД между Рябовским и Колтушским шоссе перекроют две полосы движения
11:02
В Ленобласти ограбили пожилую женщину
Все новости

Это интересно!

Loading...
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
» » Октябрьские сюрпризы в АРТМУЗЕ

Октябрьские сюрпризы в АРТМУЗЕ

0
0
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
АРТМУЗА
Октябрь в музее современного искусства АРТМУЗА богат на таланты.

Октябрь в музее современного искусства АРТМУЗА богат на таланты. В разгар осени у Вас появится уникальная возможность абсолютно бесплатно познакомиться с творчеством девяти замечательных мастеров из России, Белоруссии и Польши.

Пожалуй, самым необычным, мистическим можно назвать выдающегося мастера фантастического реализма Ивана Славинского. Автор пригласит зрителя разделить с ним пройденный путь, а также отправиться в путешествие по иллюзорным мирам и познакомиться с философией его живописи на выставке, которая пройдёт в галерее «Ц» на первом этаже. (Вернисаж выставки – 5 октября в 18.00).

Выставка работ победителей ежегодного московского международного фотоконкурса MIFA сменит лёгкую осеннюю грусть ярким оптимизмом. Зрители смогут пообщаться с победителям MIFA-2019 Расмусом Флиндтом Педерсеном из Дании и Гэвином Смартом из Великобритании. Мастера фотографии будут присутствовать на Вернисаже выставки лично и представят гостям свой проект в галерее «Лекционный угол» на втором этаже. (Вернисаж – 1 октября в 19.00).

Продолжая тему фото, нельзя не заметить, что осенью философские мысли посещают, наверно, каждого. Так и начинающий фотограф Павел Антохин, прогуливаясь по улицам, спускаясь в метро, зачастую обращал внимание на тотальное одиночество современного человека в большом городе. Павел поделится своими наблюдениями с посетителями фотовыставки «#будни_одиночество» в галерее «Улица Малевича» на третьем этаже. (Вернисаж – 9 октября в 19.00).

Победитель конкурса молодых художников «Муза должна работать» 2018г.  Данила Даниловский погрузит гостей в волшебный мир пейзажа, ассоциативный творчеству великих классиков данного жанра – Клода Лоррена, Уильяма Тернера, Архипа Куинжи, Исаака Левитана, Николая Рериха и других. Посмотреть работы автора можно будет в галерее «Течение» на третьем этаже. (Вернисаж – 6 октября в 17.00).

Финалист Конкурса Сергей Жгилёв удивит необычными эстетическим находками и смешением материалов и техник на выставке с оригинальным названием «GRETTERISM» (от французского «gretter» скрести, царапать), проходящей в галерее «Design Club» на втором этаже.

Влюблённый в Петербург польский художник Марек Пиасецки познакомит гостей с живописными видами города на Неве. Минорный или красочный, торжественный или гротескный. Каким же Марек увидел наш город? Ответы на эти и другие вопросы вы получите на выставке живописи «О Петербурге польским взглядом» в галерее «Мастерская художника» на третьем этаже. (Вернисаж – 4 октября в 20.00).

Художница-самоучка из Екатеринбурга Екатерина Нежурина представит смелые интерпретации мировых рекламных брендов и общественных табу через технику пластилинографии, пастели и компьютерной графики, с  которыми будет можно познакомиться в галерее под названием «Ул. Большая Ремесленная», расположившейся на четвертом этаже.

Лидия Яцукевич из Белоруссии посредством завораживающих портретов постарается убедить зрителя в том, что фундаментом таланта, творчества и дальнейшего успеха является любовь. Любовь к себе, к миру, к людям. Лидия уверена, что искусство – это обмен чувствами через танец, голос или живопись. Но это обязательно любовь. Её творчество будет представлено в галерее «Бизнес-арт» на третьем этаже. (Вернисаж – 4 октября в 19.00).

Бабье лето также удивит завораживающими образами кукол-берегинь и тотемных животных, иллюстрациями языческих праздников и шаманских практик, языческих верований и культов в импульсивных абстрактных образах и мощной красочной палитре. Всё это можно будет увидеть на выставке графики Ольги Новоселовой «Бесконечные сны» в галерее «Ул. Большая Ремесленная» – 4 этаж (Творческая встреча с художницей состоится 12 октября в 16:00).

Погрузись в мир пейзажа, удивись эстетическим находкам, отправься в путешествие по фантастическим мирам и познай тайны древних славян на выставках в АРТМУЗЕ в октябре!

Ждём Вас в музее современного искусства АРТМУЗА ежедневно с 11.00 до 22.00! Вход на выставки и вернисажи свободный!

Источник: АРТМУЗА
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

22-08-2019, 13:31
Выставка графики Ксении Воскобойниковой «Путь художника»
11-09-2019, 11:54
Выставка Константина Сухоплюева
22-08-2019, 19:14
Выставка британской художницы Жозефины Уолл «Сказка твоей жизни»
14-08-2019, 09:03
Финисаж фотовыставки «СОТВОРЕНИЕ»
22-08-2019, 13:25
Выставка графики Александры Анюхиной «Странствия»
15-05-2018, 19:55
Вернисаж выставки «Время»

Происшествия на дорогах

0
182
12-09-2019, 14:48
В Петербурге иномарка сбила двухлетнего мальчика
0
206
9-09-2019, 12:22
Смертельное ДТП в Лужском районе
0
202
9-09-2019, 12:19
В Ленобласти в ДТП погибли три человека
0
245
6-09-2019, 10:52
В Ленобласти таксист сбил ребенка
Наверх