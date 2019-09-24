Петербургским детям покажут экшн-спектакль «Лунозавр на Луне»

29 сентября юные театралы увидят премьеру – интерактивное детское представление «Лунозавр на Луне» от Театра будущего Лилии Тим. Герои, полюбившиеся детям по сказке «Тайна Лунозавра», предстанут в новом космо-шоу, где жизнь – это праздник и приключение.
Зрители встретятся со старыми знакомыми в «гостях» у девочки Лу – на Луне. Их ждет захватывающее путешествие по космосу, наполненное научными фактами, которые рассказаны просто и доступно.
По первой части («Тайна Лунозавра») Лилия уже написала книгу, сюжет которой отличается от театрального сценария. По ее словам, получилась динамичная история для маленьких детей, которую стоит читать перед сном небольшими порциями.
Что касается Лунозавра на Луне, то, как в и первой части, в подготовке сказки участвовал психолог. Новый спектакль через творчество решает вопросы, связанные с детскими страхами.
Первая часть про Лунозавра в театральном сезоне 2019/2020 весь год будет идти в Москве. В Петербурге в это же время будут показывать «Лунозавра на Луне».
Зрителей ждут на семейном шоу, которое помогает каждому мечтать и фантазировать, а еще – быть смешным независимо от возраста.
Успей увидеть «Лунозавра на луне»! Спектакль состоится 29 сентября в 12:00, 15:00 и 18:00
Билеты: https://teatrbudushego.ru/