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» » Петербургским детям покажут экшн-спектакль «Лунозавр на Луне»

Петербургским детям покажут экшн-спектакль «Лунозавр на Луне»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
Юные театралы увидят премьеру – интерактивное детское представление «Лунозавр на Луне»

29 сентября юные театралы увидят премьеру – интерактивное детское представление «Лунозавр на Луне» от Театра будущего Лилии Тим. Герои, полюбившиеся детям по сказке «Тайна Лунозавра», предстанут в новом космо-шоу, где жизнь – это праздник и приключение.

Зрители встретятся со старыми знакомыми в «гостях» у девочки Лу – на Луне. Их ждет захватывающее путешествие по космосу, наполненное научными фактами, которые рассказаны просто и доступно.

«Наш стиль остался таким же – технологично и очень шумно. Интерактив, зрелищные номера, необычные костюмы – все это будет в шоу. – говорит создатель спектакля, режиссер Лилия Тим.

По первой части («Тайна Лунозавра») Лилия уже написала книгу, сюжет которой отличается от театрального сценария. По ее словам, получилась динамичная история для маленьких детей, которую стоит читать перед сном небольшими порциями.

Что касается Лунозавра на Луне, то, как в и первой части, в подготовке сказки участвовал психолог. Новый спектакль через творчество решает вопросы, связанные с детскими страхами.

«Я с детства жуткая фантазёрка, поэтому формат моих шоу – исключительно сказки. Я обожаю детей, и любая минута, проведенная с ними, меня наполняет! Космос в нашей новой сказке получился романтичным и лиричным, и мы, всю эту красоту мы разбавили  масштабным интерактивом и спец. эффектами с лазерами. Меня это очень впечатляет!» – поделилась Лилия.

Первая часть про Лунозавра в театральном сезоне 2019/2020 весь год будет идти в Москве. В Петербурге в это же время будут показывать «Лунозавра на Луне».

Зрителей ждут на семейном шоу, которое помогает каждому мечтать и фантазировать, а еще – быть смешным независимо от возраста.

Успей увидеть «Лунозавра на луне»! Спектакль состоится 29 сентября в 12:00, 15:00 и 18:00

Билеты: https://teatrbudushego.ru/

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