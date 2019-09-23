Показ «Гофманиады» и встреча с создателями фильма

25 сентября в 18:30 «Ленфильм-клуб» и Ассоциация выпускников СПбГУ приглашают на открытый показ «Гофманиады» — уникального проекта киностудии «Союзмультфильм», работа над которым продолжалась более 15 лет.

Фильм представят ведущий художник-мультипликатор фильма Алла Соловьева, художник-постановщик Елена Ливанова, главный кукольник фильма Игорь Хилов, актёры Владимир Кошевой и Наталия Фиссон.

«Гофманиада» — это фантазия, созданная по мотивам сказок Э.Т.А. Гофмана. Каждая кукла, которую увидят зрители, создавалась мультипликаторами по эскизам главного художника «Гофманиады» Михаила Шемякина вручную.

Главный герой фильма — Эрнст Гофман, молодой юрист, музыкант и писатель, который живет сразу в двух измерениях: воображаемом мире собственных произведений и в обычной реальности небольшого немецкого городка. В образах своих героев Гофману предстоит пережить самые удивительные и полные опасностей приключения, которые могут оказаться не просто фантазиями из его собственных сказок.

Роли озвучивали: Владимир Кошевой, Анна Артамонова, Наталия Фиссон, Алексей Петренко, Павел Любимцев, Вячеслав Полунин, Александр Ширвиндт и другие.

Организаторы: Ассоциация выпускников СПбГУ, киностудия «Союзмультфильм», киноцентр «Ленфильм».

Программа мероприятия:

18:30 – 19:00 Презентация фильма. Участие принимают: ведущий художник-мультипликатор фильма Алла Соловьева, художник-постановщик Елена Ливанова, главный кукольник фильма Игорь Хилов, актеры Владимир Кошевой (озвучивал роли Э.Т.А. Гофмана и Ансельма) и Наталия Фиссон (озвучивала роль Крестьянки, матери Крошки Цахеса).

19:00 – 20:15 Демонстрация фильма «Гофманиада».

20:15 – 20:45 Open-talk с Аллой Соловьевой и Еленой Ливановой.

Запись зрителей возможна:

- по телефону: 8-911-991-25-02.

- через интернет: https://lenfilm-even-org.timepad.ru/event/1050378/