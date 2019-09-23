8 ноября во FREEDOM Music Hall состоится концерт Квинтета Четырёх, известной российской группы, исполняющей актуальную музыку разных жанров на русских народных инструментах.

Ребята сформировали свой собственный музыкальный стиль — “Folk Core” и за годы довели его до совершенства! Опираясь на народные, архаические традиции, они используют элементы прогрессивных направлений мировой музыки — от джазовой импровизации и плотного фанкового грува до взрывных битов драм-н-бейса и даб-степа. Скажем без преувеличения — они новаторы в сфере исполнительства на народных инструментах.

На концерте прозвучит классика, джаз, мировые хиты рок- и поп-музыки, оригинальные обработки народных песен, а также авторские произведения.

Билеты: http://k7.su/event/quintet4

Санкт-Петербург, Казанская, 7