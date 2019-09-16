Выставка «Длинная тень Чернобыля»

Всемирно известные серии Герда Людвига, фотожурналиста National Geographic, посвященные Чернобыльской АЭС, городу Припяти и его окрестностям, местным жителям, пострадавшим от радиоактивного излучения демонстрируются с 7 августа по 29 сентября 2019 года в Росфото.

Герд Людвиг в течение 20 лет освещал последствия чернобыльской ядерной катастрофы. Впервые он побывал в зоне отчуждения в 1993 году по поручению журнала National Geographic, а в 2005 году вернулся для создания отдельного фотопроекта. Герд Людвиг – единственный иностранный фотожурналист, который получил разрешение проводить фотосъемку в самой опасной зоне на месте реактора № 4.

В 2011–2014 годах Людвиг, благодаря поддержке краудфандинговой кампании, продолжил свой проект на закрытой территории Чернобыльской АЭС. Вскоре после этого он начал работу над своей ретроспективной книгой, опубликованной издательством Lammerhuber. Вступительную статью для книги написал Михаил Сергеевич Горбачев.

Проект Герда Людвига – это не просто фотофиксация, а глубокий анализ последствий ядерной катастрофы, которые до сих пор отражаются на социальном, экологическом и физическом благополучии людей. На выставке будет представлено несколько серий Людвига, посвященных самой АЭС, городу Припяти и его окрестностям, местным жителям и их детям, пострадавшим от радиоактивного излучения. Длинная тень Чернобыля все еще омрачает человеческие жизни.

Даты проведения выставки: 7 августа – 29 сентября

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 35 Дворовый корпус, 2 этаж