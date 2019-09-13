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В Саду Дружбы появилось дерево с предсказаниями

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
В Саду Дружбы появилось дерево с предсказаниями

В честь китайского Праздника Середины Осени организаторы Фестиваля китайских фонарей на сутки сделали одно дерево на Литейном проспекте (между 15 и 17 домами) хранителем 300 печенек с предсказаниями!

Праздник Середины Осени считается днем семейного единения. Кто находится вдали от любимых и близких, смотрит на полную Луну, зная, что дорогие их сердцу люди делают то же. Для жителей Поднебесной это второе по важности торжество после традиционного китайского Нового года. Печенье напоминает об одном из атрибутов праздника — лунных пряниках юэбин, которые исполняют желания!

Посмотреть всей семьей на Луну, китайские фонари и волшебный свет можно на фестивале гигантских Китайских Фонарей с 20:00 в Приморском Парке Победы.

Билеты по ссылке: https://chinafest-spb.ru/.

Экспозиция работает в любую погоду!

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