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Военно-историческая реконструкция «Подвиг Авроровцев»

0
19
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
Военно-историческая реконструкция «Подвиг Авроровцев» - уникальное событие, посвященное последнему бою артиллеристов-авроровцев "Батареи А".

14 сентября 2019 года в 18:45 состоится военно-историческая реконструкция «Подвиг Авроровцев» - уникальное событие, посвященное последнему бою артиллеристов-авроровцев "Батареи А".

11 сентября 1941 года моряки легендарного крейсера «Аврора» совершили подвиг во славу нашей Родины - до последнего снаряда они сдерживали натиск врага на подступах к Ленинграду. Спустя 78 лет на историческом месте будут детально реконструированы события страшной ночи: под огнем немецких самолетов моряки «Батареи А» вступят в свой последний бой с пехотными частями и бронетехникой армии Вермахта.

Впервые в истории у каждого зрителя будет возможность выйти на поле военной реконструкции! Среди грохота разрывов снарядов и рокота танков петербуржцы смогут принять участие в роли жителей Ленинграда осени 1941 года. Именно они строили укрепления, копали траншеи, подносили воду нашим солдатам, помогали эвакуировать раненых.

Масштабная интерактивная выставочная зона военно-исторического мероприятия «Подвиг Авроровцев» откроется для посетителей 14 сентября в 16.00. Гости смогут посетить военно-полевые лагеря Красной Армии и армии противника с интерактивными экскурсиями для детей и взрослых, повествующими о быте солдат, полевой медицине, оборонительных укреплениях и огневых позициях. На открытом выставочном пространстве будут представлены образцы техники и артиллерии Великой Отечественной войны – советские и немецкие танки, бронетранспортеры, автомобили, пушки и пулеметы.

В 18:45 под звуки живого симфонического оркестра начнется последний бой моряков легендарного крейсера Аврора. Этот бой - символ человеческого мужества и верности своей Родине, верности своему долгу.

Тысячи зрителей увидят, как за наш город 78 лет назад дрались матросы-артиллеристы, морская пехота и вчерашние студенты из наспех собранного 276 пулеметно-артиллерийского батальона, девушки санитарки и связистки. Перед гостями фестиваля развернется контратака русских танков, а также атака немецких самолётов на защитников Красногвардейского рубежа.

После боя на месте гибели Авроровцев будут установлены  свечи - в память о подвиге погибших пройдет народная акция «Свеча Памяти».

Мероприятие проводится Администрацией Красносельского района Санкт-Петербурга и Подростково-молодежным центром «Лигово». Организатор фестиваля - Межрегиональная молодежная общественная военно-патриотическая организация «Красная Звезда».

Вход свободный

Дата проведения: 14 сентября 2019 года

Местоположение: Гатчинское шоссе, 54

Торжественное открытие: 18.30

Время начала боя: 18.45

Открытие выставок: 16.00

Источник: ЗА ЛЕНИНГРАД!
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