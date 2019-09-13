Выставка «И победа над врагом, и победа над коварством будет…»

24 сентября в 17.00 в мультимедийном Историческом парке «Россия – моя история» состоится торжественное открытие выставки, приуроченной к 220-летию Швейцарского похода А. В. Суворова – русского полководца, основоположника отечественной военной теории, национального героя России.

Экспозиция расскажет о личности, боевом пути и основных победах Суворова, за всю свою доблестную карьеру не проигравшего ни одного сражения.

На выставке будут представлены подлинные образцы огнестрельного и холодного оружия 18 века, предметы офицерского и солдатского обмундирования, награды, памятные знаки, макеты боевых знамен, модели артиллерийских орудий и другие интересные экспонаты.

Посетители узнают о легендарных стратегии и тактике выдающегося военачальника, об уникальных методах обучения воинов, героизме простых русских солдат, о котором помнят не только в России, но и в Швейцарии.

Интерактивная карта продемонстрирует международное положение Европы накануне экспедиции Суворова, расскажет о государствах-участниках военных действий, расстановке сил во время Итальянского и Швейцарского походов.

Масштабная диорама познакомит посетителей с ходом знаменитого боя на Чертовом мосту, позволяя погрузиться в события давно минувших дней.

Выставка расположена в зале временных экспозиций на третьем этаже и продлится до 20 октября 2019 года.

Стоимость билетов на выставку:

Взрослый – 150 руб., для школьников и студентов – 100 руб., для пенсионеров – 50 руб.

Детям до 7 лет – вход бесплатный.

Исторический парк «Россия – моя история» расположен по адресу: ул. Бассейная, д. 32, стр. 1

Режим работы: вт – вс: с 10.00 до 20.00, пн – выходной день.