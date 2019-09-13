Любимые советские фильмы покажут в Историческом парке

В рамках программы, приуроченной к юбилеям советского и российского актёра театра, кино и телевидения Олега Басилашвили и советского и российского актёра, кинорежиссёра, сценариста, продюсера, телеведущего Владимира Меньшова, 17 и 26 сентября в мультимедийном парке «Россия – моя история» пройдут бесплатные кинопоказы.

Для показа отобраны самые популярные кинокартины, любимые не одним поколением. Вечные темы любви, семейных отношений, дружбы, самопознания не оставляют равнодушным и современного зрителя.

Расписание сеансов:

17 сентября в 13.00 - «Розыгрыш», первая режиссерская работа В.В. Меньшова. «МОСФИЛЬМ», 1976 г.

17 сентября в 14.45 - «Москва слезам не верит», «МОСФИЛЬМ», 1979 г.

17 сентября в 17.30 - «Любовь и голуби», «МОСФИЛЬМ», 1985 г.

26 сентября в 16.00 - «Осенний марафон», «МОСФИЛЬМ», 1979 г.

26 сентября в 17.45 - «Курьер», «МОСФИЛЬМ», 1986 г.

Вход свободный.

Исторический парк «Россия – моя история» расположен по адресу: ул. Бассейная, д. 32, стр. 1

Режим работы: вт – вс: с 10.00 до 20.00, пн – выходной день.