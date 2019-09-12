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» » На «Ленфильме» вспомнят Леонида Менакера

На «Ленфильме» вспомнят Леонида Менакера

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Ленфильм
Сегодня мы вспоминаем петербургского режиссера Леонида Менакера (1929-2012), которому могло бы исполниться 90 лет.

Сегодня мы вспоминаем петербургского режиссера Леонида Менакера (1929-2012), которому могло бы исполниться 90 лет.
Его фильмы «Молодая жена» (1979), «Последний побег» (1980), «Никколо Паганини» (1982), «Собачий пир» (1989) и другие - хорошо знает и любит зритель. Перу Л.И. Менакера принадлежат пять книг, включая «Леонид Менакер: режиссура – профессия одинокая» (2014).

«Леонид Исаакович привлекал своим интеллектом, начитанностью, фантастической эрудицией. Слушать его было всегда наслаждением. Он блистательно знал историю, литературу, свободно и обильно цитировал русскую классику - Пушкина, Бунина, Булгакова… С ним можно было беседовать на любые темы. Сейчас, как говорится, таких людей не делают», - отметил историк «Ленфильма» Александр Поздняков, долгие годы близко знавший режиссера Менакера.

16 октября на «Ленфильме» состоится вечер памяти Леонида Менакера. Весь день на киностудии будут показывать известные фильмы режиссера, соберутся его друзья и коллеги, вдова Алла Чернова, снимавшаяся в картинах режиссера. Будет организована фотовыставка.

Источник: Ленфильм
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