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» » Выставка Константина Сухоплюева

Выставка Константина Сухоплюева

0
28
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
АРТМУЗА
Торжественное открытие выставки питерского художника Константина Сухоплюева

Сегодня в 19 часов состоится торжественное открытие выставки питерского художника Константина Сухоплюева в ресторане СОЛНЦЕСПРАВА. В ресторане вам представят новую команду шеф-поваров, которые разработали для вас новое вкусное и изысканное меню.

Но это не все сюрпризы, которые вас ждут в этот день, вместе с новым меню обновлена концепция пространства СОЛНЦЕСПРАВА.

Продолжая идею музея современного искусства АРТМУЗА, стены ресторана будут украшать яркие и экспрессивные работы известного питерского художника Константина Сухоплюева, который расскажет в этот день о своем творчестве и выступит для вас в качестве музыканта.

Чтобы этот день стал еще более ярким для вас приготовлены сюрпризы и розыгрыши, а в завершении вечера выступит фантастическая зажигательная кавер-группа Play Hits.

Приглашаем вас разделить с нами этот праздник!

Вход свободный.

ВНИМАНИЕ! Необходима предварительная регистрация на сайте https://solncesprava.ru/registration2019/ или по телефону +7 (931) 218-82-77. Количество мест ограничено!
Выставка порадует гостей до конца октября.

Выставка Константина Сухоплюева

Выставка Константина Сухоплюева

Выставка Константина Сухоплюева

Выставка Константина Сухоплюева

Выставка Константина Сухоплюева

Источник: АРТМУЗА
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