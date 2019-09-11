Новые интерактивные программы для детей в Историческом парке «Россия - моя история»

К началу нового учебного года Исторический парк «Россия – моя история» подготовил три новые интерактивные программы для школьников!

«Гости заморские – угощения русские» (для детей от 7 до 11 лет). Программа проходит в мультимедийной экспозиции «Рюриковичи». Юные гости узнают об истории Древней Руси, национальных традициях и культуре России. Как складывалась их самобытность и формировалась «загадочная русская душа» в далекие древнерусские времена?

Участники интерактивного путешествия в сопровождении ведущего узнают о зарождении русского государства, становлении традиций русского гостеприимства и кухни, обогащении русской культуры и быта благодаря связям с заморскими странами.

Программа проводится каждую среду в 14.00 (при сборе группы от 5 до 20 человек)

«Кабы я была царицей» (для детей от 7 до 11 лет). В экспозиции «Романовы» юные гости узнают об истории царского двора в России и быте русских царей и цариц. Их жизнь была окутана домыслами и сплетнями. О чем шептались придворные фрейлины? Участники экскурсии узнают о тайнах и тонкостях придворной жизни. Как выбирали невест для русских правителей? Кого называли «веселой» императрицей? Почему женами российских царей становились немки, чем они занимались. Ответы на эти и многие другие вопросы ребята узнают во время программы.

Программа проводится каждую субботу в 14.00 (при сборе группы от 5 до 20 человек)

«Петр I и все, все, все» (для детей от 6 до 10 лет). Программа проводится в экспозиции «Санкт-Петербург. История развития» и рассказывает посетителям об истории города на Неве и людях, живших в Петербурге в разные исторические эпохи. Участники познакомятся с историями персонажей и смогут помочь им в решении многочисленных проблем в формате увлекательной интерактивной экскурсии. Знакомство с новгородским воином Никитой Святославовичем и шведским рыцарем Олафом Хромым, наблюдение за началом строительства города, визит в домик Петра I, путешествие с извозчиком Архипом и лошадкой Марфой по центральным площадям Петербурга XVIII века. Все это многое другое ждет ребят на интерактивной программе.

Программа проводится каждое воскресенье в 14.00 (при сборе группы от 5 до 20 человек)

Продолжительность каждой интерактивной программы 1 час.

Стоимость: ребенок – 250 рублей, взрослый – 350 рублей.

При предварительной записи групп от 10 до 20 человек экскурсии проводятся ежедневно со вторника по воскресенье с 10 до 19 часов.

Запись по телефону 617-00-90

Исторический парк «Россия – моя история» расположен по адресу: ул. Бассейная, д. 32, стр. 1

Режим работы: вт – вс: с 10.00 до 20.00, пн – выходной день.