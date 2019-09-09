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Выставка фотографий «Моя Планета. Сокровища России»

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87
Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
moya-planeta.ru
В парке Елагин остров откроется выставка пользовательских фотографий «Моя Планета. Сокровища России»

9 сентября в Санкт-Петербурге в парке Елагин остров откроется выставка пользовательских фотографий «Моя Планета. Сокровища России», организованная телеканалом «Моя Планета», которая покажет, чем гордится наша страна и ее жители.
Каждый год главный российский познавательный канал о путешествиях проводит фотоконкурс, посвященный красивейшим местам нашей страны и людям, ее населяющим. В 2019 году тема фотоконкурса — национальные и культурные символы России. Богатейшая культура народов во всем ее многообразии и самобытности. Места, которые вдохновляют на открытия и дают энергию для новых свершений: природные памятники, уникальные ландшафты, территории, связанные с важными историческими событиями, паломничеством и многим другим. Население далеко не каждой стр? ?ны мира имеет столько поводов для гордости за свою родину, сколько есть у людей Росси.

«Весной "Моя Планета" объявила конкурс, участником которого мог стать любой желающий. Нам прислали более 4000 фотографий из разных частей нашей необъятной страны. Мы собрали лучшее — работы, которые помогают открыть нашу страну заново, продемонстрировать ее величие и многообразие. Особенно ценно, что открытие экспозиции пройдет 12 июня, в этот знаменательный день для России. Уверен, что эти фотографии не оставят никого равнодушным и в очередной раз пробудят чувство гордости за нашу страну», — рассказал главный редакт? ?р «Моей Планеты» Николай Табашников. 

Экспозицию из 42 фотографий составляют работы путешественников, фотолюбителей и участников клуба «Моя Планета». Проект стартовал в Москве и Нижнем Новгороде 12 июня и далее запустился еще в четырех городах России и в Казахстане.

Источник: Моя Планета
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