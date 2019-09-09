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» » Концерт панк-оперы «МЕДЕЯ»

Концерт панк-оперы «МЕДЕЯ»

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69
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
happynewears.ru
Культовый панк-поэт Лёха Никонов специально для спектакля «Медея. Эпизоды» написал поэму «Медея», монологи из которой

Совместное произведение Театро Ди Капуа, ПТВП, Лехи Никонова и Павла Семченко (Театр АХЕ). Первая и, возможно, последняя русская панк-опера.
Миф – это спектакль? Колхида и Древняя Греция, Грузия и Россия. История повторяется. Медея – апофеоз матриархата. Женщина, покинувшая родину и разрушившая свою жизнь ради любви. О ней написано множество пьес и везде она – детоубийца. Отталкиваясь от факта, что Еврипид приписал убийство детей Медее за взятку для очищения доброго имени Коринфа, культовый панк-поэт Лёха Никонов специально для спектакля "Медея. Эпизоды" написал поэму «Медея», монологи из которой и составляют литературный дискурс спектакля. История колхидки Медеи, изгоняемой из Коринфа за колдовство и история современной эмигрантки, выдворяемой из-за отсутствия отметки в паспорте – в чем разница?
Место проведения: Клуб-фестиваль МОРЗЕ

26 сентября 2019 в 20:00

Источник: happynewears.ru
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