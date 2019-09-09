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» » Концерт музыкального дуэта Botticelli Duo

Концерт музыкального дуэта Botticelli Duo

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60
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
В Строгановском дворце выступит музыкальный дуэт Botticelli Duo

12 сентября в Строгановском дворце выступит музыкальный дуэт Botticelli Duo

Botticelli Duo - это захватывающее звучание двух инструментов в руках двух виртуозов!
Музыка из кинофильмов, танго, рок-каверы и классические произведения.
В составе лауреаты международных конкурсов Илья Елинсон (Виолончель) и Артур Бочкивский (Гитара)

В программе: Астор Пьяццолла, Мануэль де Фалья, Раффаэле Беллафронте, Эйтор Вилла-Лобос, Франц Шуберт, Жюль Массне, К. Сен-Санс, М.И. Глинка.

Перед концертом, в 18.00, гостей ждет увлекательная обзорная экскурсия по интерьерам Строгановского дворца в сопровождении экскурсовода Русского музея.

12 сентября 2019 года
Начало экскурсии – 18.00
Начало концерта – 19.00
Строгановский дворец, Невский пр., 17

Цена билета: 700 рублей
Продажа билетов в кассе Строгановского дворца и на сайте Русского музея: rusmuseum.ru

Источник: Русский музей
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