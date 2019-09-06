12 сентября в 17.00 в Историческом парке «Россия – моя история» состоится лекция «Победоносное имя в истории. Святой благоверный князь Александр Невский».

12 сентября совершается память Александру Невскому в честь перенесения мощей из Владимира в Санкт-Петербург, в Александро-Невский монастырь (с 1797 — лавра) 30 августа 1724 года.

Александр Невский прославился как политик и дипломат, однако периодически выступал и как военачальник. За всю свою жизнь князь Александр не проиграл ни одного сражения. Александр Невский - единственная в истории личность, которой посвящены высшие ордена и в Российской империи, и в Советском Союзе, и в Российской Федерации.

В Свято-Троицкую Александро-Невскую Лавру к мощам святого благоверного князя Александра Невского приезжают со всего мира. В честь памяти Святого Александра Невского по всей России построено множество храмов.

Лекция осветит следующие темы, охватывающие разные исторические эпохи:

1. «Доблестный воитель» и «смиренный инок»

2. Гражданин – семьянин – христианин

3. «Победоносное имя» или «Имя России»

4. «Всю земли изыде вещание их». География подвига

5. «Сын во славе отца». Преемственность подвига Александра Невского в веках.

Лекцию проведет методист Отдела религиозного образования и катехизации Санкт-Петербургской епархии, преподаватель Суворовского военного училища МО РФ, кандидат искусствоведения Виктория Олеговна Гусакова.

Вход свободный!

Исторический парк «Россия – моя история» расположен по адресу: ул. Бассейная, д. 32, стр. 1

Режим работы: вт – вс: с 10.00 до 20.00, пн – выходной день.