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» » Лекция "Ништадтский мир: как и благодаря чему Россия стала великой державой"

Лекция "Ништадтский мир: как и благодаря чему Россия стала великой державой"

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
myhistorypark.ru
В мультимедийном парке «Россия – моя история» состоится лекция «Ништадтский мир: как и благодаря чему Россия стала великой

12 сентября в 15:00 в мультимедийном парке «Россия – моя история» состоится лекция «Ништадтский мир: как и благодаря чему Россия стала великой державой». Лекция приурочена ко Дню заключения Ништадтского мира в 1721 году. Лекцию проведет научный сотрудник Исторического парка Шиляев Артём Сергеевич.

30 августа (10 сентября) 1721 года Россия в результате окончания Северной войны и подписания Ништадтского мира со Швецией вернула утраченные в XVII веке северные земли и закрепилась на Балтийском море. По итогам 21-летней войны Россия заняла важнейшее место в Европе, а новое положение морской державы поспособствовало развитию ее экономики. Роль Ништадтского договора в этом и последующих событиях велика, однако, непреходящее международное значение его незаслуженно упоминается крайне мало.

О том, в каком состоянии находилась война к 1720-1721 гг., о хронологии событий, предшествующих окончательному заключению мира, о положениях договора, о реакции на него в России и Европе, о памяти о Ништадтском мире в истории страны и символическом значении – обо всём этом слушатели смогут узнать во время лекции.

Приглашаются все желающие. Вход на лекцию свободный.

Исторический парк «Россия – моя история» расположен по адресу: ул. Бассейная, д. 32, стр. 1

Режим работы: вт – вс: с 10.00 до 20.00, пн – выходной день.

Источник: Исторический парк “Россия – Моя История”
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