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Cпектакль «Рейс Ленинград-60»

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
В Севкабель Порту покажут драматический спектакль «Рейс Ленинград-60»

8 сентября, в день начала блокады Ленинграда, в Севкабель Порту покажут драматический спектакль «Рейс Ленинград-60» от театральной лаборатории «19.11».

Ленинград.1963 год. Оттепель. Что может перевернуть жизни молодых, красивых, живущих в послевоенное время, сестры и брата Алексеевых? В один день в квартире Алексеевых переплетаются судьбы четырёх ранее незнакомых друг другу молодых людей, детей послевоенной эпохи.

Будучи совершенно разными в настоящем, молодые герои оказываются связанными одним прошлым — войной, блокадой Ленинграда, которые остались в далёком детстве, но навсегда оставили след в судьбах персонажей, перелетая их жизни воедино.

Обращаясь к тяжёлым дням прошлого — к блокаде Ленинграда, герои за несколько дней проживают жизнь полную любви, предательств, разлук и невозвратимых утрат. 8 сентября, в день начала блокады Ленинграда состоится история о первой любви, о глубоком человеческом горе, о вечной памяти и об эпохе, которой больше нет.

В конце 2018 года, «Рейс Ленинград-60» стал обладателем номинации «Лучший режиссерский спектакль» на фестивале молодых театров «Арт молодость», в 2019 году спектакль стал обладателем гран-при в творческом конкурсе памяти А.Володина. Также спектакль неоднократно становился обладателем различных премий и наград за уникальный авторский сценарий.

Режиссёр спектакля — Александра Иванова

В ролях:

Варя Алексеева — Варвара Гусинская, актриса театра и кино. («Лучшая женская роль 2019 за роль Варвары Алексеевой в спектакле «Рейс Ленинград 60»
Володя Алексеев — Иван Ерёмин, актер театра имени Ленсовета (Лучшая мужская роль — 2018 за роль Володи Алексеева в спектакле «Рейс Ленинград 60»
Нэлли — Алёна Михаевич, актриса, вокалистка. (Лучшая женская роль −2019 за роль Нэлли в спектакле «Рейс Ленинград-60»
Костя Ионов — Андрей Петров, актёр театра и кино
Ирина Алексеева — Анна Виноградова, актриса театра и кино

Спектакль идёт 1 час 20 минут без антракта.

Вход на фестиваль свободный, за донейшн. Регистрация по ссылке обязательна: https://sevcableport.timepad.ru/event/1049177/

Источник: vk.com/leningrad60
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