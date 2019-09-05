Выставка «Артефактура» в АРХКЛУБЕ

С 30 августа по 8 сентября в пространстве АРХКЛУБ на 3 этаже краснокирпичного здания справа от главного входа в Севкабель Порт проходит выставка современного искусства и архитектуры «Артефактура».

Что можно будет увидеть на выставке:

— Произведения мастеров из Новой академии изящных искусств и работы молодых участников;

— Полотна Кирилла Котешова с модульной архитектурой, отсылающей к фантазиям поэта Велимира Хлебникова;

— Русский авангард в коллажах молодого московского художника Матвея Шапиро;

— Современную трактовку пространственных идей первой половины ХХ века в работах Степена Липгарта;

— Футуризм в строгих черно-белых фотографиях новых районов Токио, сделанных Михаилом Розановым.

— Интерактивные медиаинсталляции, графики и объекты из различных материалов.

Кроме этого в составе участников: Константин Довжик, Дарья Правда, Антон Чумак, Денис Шевчук, Дарья Шкелёва.

Вход свободный