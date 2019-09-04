ента новостей

19:27
Юбилей Виктора Бычкова
19:20
Будь с городом, будь с добром!
14:53
В Ленобласти на пожаре погибла пенсионерка
14:41
В Петербурге завершается Театральный марафон на Книжных аллеях
11:19
В центре Петербурга задержали двух разбойников
11:16
Капремонт старейшего метродепо Петербурга
08:35
Зюганов о ситуации в Петербурге
08:08
Очередные прививки
21:42
Защитник Вячеслав Караваев обошёлся «Зениту» в 8 млн евро
14:30
Спектакль «Истории из чемодана»
14:26
До конца ноября ограничат движение по Вантовому мосту
12:35
В Петербурге мужчина упал с балкона 3-го этажа
12:29
Книжный фестиваль «Ревизия»
11:50
В Петербурге пенсионерка купила БАДы вместо лекарств
09:07
Желающих ехать в Финляндию стало меньше
08:47
Торговля в интернете развивается
22:59
2 очка Рундблада помогли СКА одолеть «Магнитку» на старте сезона КХЛ
10:07
Выставка «Пластическая масса»
10:03
В Петербурге мужчина погиб при падении с высоты
10:00
В Приморском районе задержан автоугонщик
08:08
Мировые рок-хиты на виолончелях
07:07
В этот день закончилась война
06:43
Развитие скоростного трамвая
22:59
Юрий Жирков – герой победного для «Зенита» матча со «Спартаком»
22:24
Шомуродов и Чернов помогли «Ростову» обыграть в Москве «Локомотив»
07:20
Планы по ремонту школ
00:05
Выставка Елены Болговой в галерее "Мансарда Художников"
23:53
«Лейпциг» - опасный соперник «Зенита» по Лиге Чемпионов
19:07
Депутат-коммунист Владимир Бортко снялся с губернаторских выборов
16:09
Концерт группы «Дунаевский orchestra»
Все новости

Это интересно!

Loading...
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
» » Юбилей Виктора Бычкова

Юбилей Виктора Бычкова

0
4
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
Сегодня исполнилось 65 лет известному и любимому зрителями актеру, лауреату Государственной премии РФ – Виктору Бычкову.

Сегодня исполнилось 65 лет известному и любимому зрителями актеру, лауреату Государственной премии РФ – Виктору Бычкову.
Известность пришла к Виктору Бычкову благодаря роли егеря Кузьмича в комедийных лентах опять же Александра Рогожкина – «Особенности национальной охоты» (1995), «Особенности национальной рыбалки» (1998) и «Особенности национальной охоты в зимний период» (2000). В 1995 году на кинофестивале «Виват, кино России» актер был удостоен премии "Признание" за лучшую мужскую роль егеря Кузьмича.
Виктор Николаевич также блестяще сыграл в фильмах «Банкрот», «Собачий пир», «Мисс миллионерша», «Чекист», «Жизнь с идиотом», «Третья планета», «Операция «C Новым Годом!» и других. В 2002 году Бычков вновь снялся у Рогожкина – в картине «Кукушка».

Сюжет был придуман Виктором Бычковым - в 39-м году встречаются русский и финский солдаты, они ненавидят друг друга, примирить их пытается женщина народности саами. Все трое говорят на разных языках, и не могут понять друг друга, из-за чего все чуть было не завершается трагедией… Этот сюжет он рассказал Рогожкину, тот немного переделал его, перенеся действие в 1944 год. Картина получила более 40 Российских и международных призов, в том числе, национальную премию Академии Киноискусств и наук России «Золотой орел» сразу в нескольких номинациях, в том числе, и как лучший фильм года. Сам Виктор Николаевич получил «Золотого Орла» в номинации «лучшая мужская роль» и Государственную Премию России из рук президента В.В. Путина.

«Одно время меня все только как Кузьмича и воспринимали. Любому актеру станет обидно. Потом я понял, что не стоит спорить, бороться. Дальше сыграл и в «Кукушке» и многих других фильмах, и дядей Витей в «Спокойной ночи, малыши!» стал. И как приятно, когда продавец в магазине вдруг тихонько говорит мне: «Спасибо вам за «Спокойной ночи, малыши!» Но это когда было, а она запомнила!», – рассказал Виктор Бычков.

В рамках чествования Виктора Бычкова, 7 сентября в 19:00 на «Ленфильме» состоится творческий вечер актера. Виктор Николаевич расскажет о своем творчестве и ответит на вопросы зрителей, а затем будет показан фильм «Особенности национальной охоты». Сбор гостей начнется в 18:30.
Киностудия поздравляет Виктора Бычкова с Днем рождения, желает ему крепкого здоровья и дальнейших творческих успехов!

Источник: Ленфильм
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

10-07-2019, 09:50
Популярность ресторанов национальной кухни
22-12-2016, 06:49
В СПБГУ назначили Генсекретаря Национальной ассамблеи Кореи
11-10-2016, 07:28
Завершился фестиваль "Кино Северных стран"
24-08-2015, 09:38
Михаил Светин в больнице
10-03-2015, 09:40
Вручение премии «Фигаро»
6-01-2015, 17:13
Вчера известному композитору Виктору Лебедеву исполнилось 80

Происшествия на дорогах

0
142
28-08-2019, 15:47
В Ленобласти насмерть сбит пешеход
0
167
26-08-2019, 12:20
В Ленобласти двое подростков погибли в ДТП
0
159
26-08-2019, 12:14
Смертельное ДТП в Ленобласти
0
193
22-08-2019, 16:40
В Петербурге в ДТП пострадали двое детей
Наверх