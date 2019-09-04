Юбилей Виктора Бычкова

Сегодня исполнилось 65 лет известному и любимому зрителями актеру, лауреату Государственной премии РФ – Виктору Бычкову.

Известность пришла к Виктору Бычкову благодаря роли егеря Кузьмича в комедийных лентах опять же Александра Рогожкина – «Особенности национальной охоты» (1995), «Особенности национальной рыбалки» (1998) и «Особенности национальной охоты в зимний период» (2000). В 1995 году на кинофестивале «Виват, кино России» актер был удостоен премии "Признание" за лучшую мужскую роль егеря Кузьмича.

Виктор Николаевич также блестяще сыграл в фильмах «Банкрот», «Собачий пир», «Мисс миллионерша», «Чекист», «Жизнь с идиотом», «Третья планета», «Операция «C Новым Годом!» и других. В 2002 году Бычков вновь снялся у Рогожкина – в картине «Кукушка».

Сюжет был придуман Виктором Бычковым - в 39-м году встречаются русский и финский солдаты, они ненавидят друг друга, примирить их пытается женщина народности саами. Все трое говорят на разных языках, и не могут понять друг друга, из-за чего все чуть было не завершается трагедией… Этот сюжет он рассказал Рогожкину, тот немного переделал его, перенеся действие в 1944 год. Картина получила более 40 Российских и международных призов, в том числе, национальную премию Академии Киноискусств и наук России «Золотой орел» сразу в нескольких номинациях, в том числе, и как лучший фильм года. Сам Виктор Николаевич получил «Золотого Орла» в номинации «лучшая мужская роль» и Государственную Премию России из рук президента В.В. Путина.



«Одно время меня все только как Кузьмича и воспринимали. Любому актеру станет обидно. Потом я понял, что не стоит спорить, бороться. Дальше сыграл и в «Кукушке» и многих других фильмах, и дядей Витей в «Спокойной ночи, малыши!» стал. И как приятно, когда продавец в магазине вдруг тихонько говорит мне: «Спасибо вам за «Спокойной ночи, малыши!» Но это когда было, а она запомнила!», – рассказал Виктор Бычков.

В рамках чествования Виктора Бычкова, 7 сентября в 19:00 на «Ленфильме» состоится творческий вечер актера. Виктор Николаевич расскажет о своем творчестве и ответит на вопросы зрителей, а затем будет показан фильм «Особенности национальной охоты». Сбор гостей начнется в 18:30.Киностудия поздравляет Виктора Бычкова с Днем рождения, желает ему крепкого здоровья и дальнейших творческих успехов!