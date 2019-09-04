Будь с городом, будь с добром!

Партнерами четвертого, ежегодного фестиваля стал Совет по развитию добровольчества при Комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями и Ресурсный центр «Штаб-квартира». Благодаря этому жители и гости Санкт-Петербурга прямо на дворцовой площади смогли лично познакомиться с ведущими добровольческими объединениями города.

С пяти часов дня гости фестиваля участвовали в ворк-шопах и интерактивах от добровольческих объединений. Общественное движение Волонтеры культуры проводили мастер-класс по живописи, а танцевальный лейбл «Эксклюзив» зажигал молодежь флешмобами увлекая более 1000 человек. Активисты волонтерского центра «Серебряные «Волонтеры Санкт-Петербурга» мастерили поделки с детьми и их родителями, а представители регионального отделения ВОД «Волонтеры-медики» обучали приемам первой медицинской помощи. Каждый желающий в этот день смог познакомиться с проектом «Моя история» на стенде регионального отделения ВОД «Волонтеры Победы». Общественное движение «Добровольцы Петербурга» рассказывали о наступающем Чемпионате Европы по футболу 2020, показывали как заполнить анкету и объясняли какие документы нужны для того, чтобы стать волонтером мероприятия.

На главной сцене фестиваля Ресурсный центр презентовал серию мотивационных видео-роликов в которых лидеры добровольчества, а также специалисты благотворительных фондов рассказали о том, как просто делать добрые дела вместе с их организациями. И это увидели более 100 000 жителей и гостей Петербурга.

В этом году впервые была организована деловая программа в рамках которой состоялось подписание соглашений о вступлении крупных коммерческих компаний, таких как: АО «АЛЕРС РУС», ООО «АмРест», ЗАО «Биокад», АНО «Городские проекты», ООО «Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. Кирова», ООО «Лента», ООО «Олимпия», ООО «Содексо ЕвроАзия», ООО «Фэсилити Сервисиз Рус» в Национальный совет по корпоративному волонтерству в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Компании объединились для того, чтобы делать жизнь города лучше.

На фестивале «Будь с городом» прошлоофициальное закрытие выставки «Форма добра», которая была создана рекламным агентством «Олимпия» по инициативе Совета по развитию добровольчества при Комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. Выставка в формате дополненной реальности рассказывала о десяти лучших добровольческих практиках Северной столицы.

В творческой части Фестиваля состоялось выступление участников шоу «Танцы на ТНТ, Александр Розенбаум и рок-группа Сплин исполнили всеми любимые хиты.