ента новостей

19:27
Юбилей Виктора Бычкова
19:20
Будь с городом, будь с добром!
14:53
В Ленобласти на пожаре погибла пенсионерка
14:41
В Петербурге завершается Театральный марафон на Книжных аллеях
11:19
В центре Петербурга задержали двух разбойников
11:16
Капремонт старейшего метродепо Петербурга
08:35
Зюганов о ситуации в Петербурге
08:08
Очередные прививки
21:42
Защитник Вячеслав Караваев обошёлся «Зениту» в 8 млн евро
14:30
Спектакль «Истории из чемодана»
14:26
До конца ноября ограничат движение по Вантовому мосту
12:35
В Петербурге мужчина упал с балкона 3-го этажа
12:29
Книжный фестиваль «Ревизия»
11:50
В Петербурге пенсионерка купила БАДы вместо лекарств
09:07
Желающих ехать в Финляндию стало меньше
08:47
Торговля в интернете развивается
22:59
2 очка Рундблада помогли СКА одолеть «Магнитку» на старте сезона КХЛ
10:07
Выставка «Пластическая масса»
10:03
В Петербурге мужчина погиб при падении с высоты
10:00
В Приморском районе задержан автоугонщик
08:08
Мировые рок-хиты на виолончелях
07:07
В этот день закончилась война
06:43
Развитие скоростного трамвая
22:59
Юрий Жирков – герой победного для «Зенита» матча со «Спартаком»
22:24
Шомуродов и Чернов помогли «Ростову» обыграть в Москве «Локомотив»
07:20
Планы по ремонту школ
00:05
Выставка Елены Болговой в галерее "Мансарда Художников"
23:53
«Лейпциг» - опасный соперник «Зенита» по Лиге Чемпионов
19:07
Депутат-коммунист Владимир Бортко снялся с губернаторских выборов
16:09
Концерт группы «Дунаевский orchestra»
Все новости

Это интересно!

Loading...
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
» » Будь с городом, будь с добром!

Будь с городом, будь с добром!

0
12
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
Более 100 000 человек познакомились с основными направлениями добровольчества на фестивале «Будь с городом».

Партнерами четвертого, ежегодного фестиваля стал Совет по развитию добровольчества при Комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями и Ресурсный центр «Штаб-квартира». Благодаря этому жители и гости Санкт-Петербурга прямо на дворцовой площади смогли лично познакомиться с ведущими добровольческими объединениями города.
С пяти часов дня гости фестиваля участвовали в ворк-шопах и интерактивах от добровольческих объединений. Общественное движение Волонтеры культуры проводили мастер-класс по живописи, а танцевальный лейбл «Эксклюзив» зажигал молодежь флешмобами увлекая более 1000 человек. Активисты волонтерского центра «Серебряные «Волонтеры Санкт-Петербурга» мастерили поделки с детьми и их родителями, а представители регионального отделения ВОД «Волонтеры-медики» обучали приемам первой медицинской помощи. Каждый желающий в этот день смог познакомиться с проектом «Моя история» на стенде регионального отделения ВОД «Волонтеры Победы». Общественное движение «Добровольцы Петербурга» рассказывали о наступающем Чемпионате Европы по футболу 2020, показывали как заполнить анкету и объясняли какие документы нужны для того, чтобы стать волонтером мероприятия.
На главной сцене фестиваля Ресурсный центр презентовал серию мотивационных видео-роликов в которых лидеры добровольчества, а также специалисты благотворительных фондов рассказали о том, как просто делать добрые дела вместе с их организациями. И это увидели более 100 000 жителей и гостей Петербурга.
В этом году впервые была организована деловая программа в рамках которой состоялось подписание соглашений о вступлении крупных коммерческих компаний, таких как: АО «АЛЕРС РУС», ООО «АмРест», ЗАО «Биокад», АНО «Городские проекты», ООО «Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. Кирова», ООО «Лента», ООО «Олимпия», ООО «Содексо ЕвроАзия», ООО «Фэсилити Сервисиз Рус» в Национальный совет по корпоративному волонтерству в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Компании объединились для того, чтобы делать жизнь города лучше.
На фестивале «Будь с городом» прошлоофициальное закрытие выставки «Форма добра», которая была создана рекламным агентством «Олимпия» по инициативе Совета по развитию добровольчества при Комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. Выставка в формате дополненной реальности рассказывала о десяти лучших добровольческих практиках Северной столицы.
В творческой части Фестиваля состоялось выступление участников шоу «Танцы на ТНТ, Александр Розенбаум и рок-группа Сплин исполнили всеми любимые хиты.

Источник: Ресурсный центр "Штаб-квартира"
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

22-05-2019, 13:23
Индивидуальная траектория развития волонтерских центров
1-02-2018, 16:04
Петербург примет участие во всероссийской акции «Россия в моем сердце»
23-01-2018, 14:46
Волонтеры Победы почтут память погибших ленинградцев в Парке Победы
11-09-2017, 16:02
Волонтеры помогут во время Крестного хода
10-08-2017, 09:46
Ресурсный центр для волонтеров и НКО подводит итоги
7-05-2016, 15:42
Лучших волонтеров Петербурга наградят билетами на парад 9 мая

Происшествия на дорогах

0
142
28-08-2019, 15:47
В Ленобласти насмерть сбит пешеход
0
167
26-08-2019, 12:20
В Ленобласти двое подростков погибли в ДТП
0
159
26-08-2019, 12:14
Смертельное ДТП в Ленобласти
0
193
22-08-2019, 16:40
В Петербурге в ДТП пострадали двое детей
Наверх