В Петербурге завершается Театральный марафон на Книжных аллеях

7 и 8 сентября шестинедельный творческий марафон «Театральный Петербург на Книжных аллеях» завершится мощным аккордом вдохновенной актерской игры, музыки и литературы. В субботу перед зрителями выступят артисты Молодежного театра на Фонтанке, Театра Дождей, музыкально-драматического театра «Синяя птица» и Малого Музыкального театра. В воскресенье на Малой Конюшенной состоится большой гала-концерт в рамках программы «Оперная классика на Книжных аллеях».

7 сентября в 14 часов последняя театральная суббота на Книжных аллеях откроется выступлением Молодежного театра на Фонтанке. Надо сказать, что артисты Молодежного талантливы не только в драматических ролях. Они также и увлекательные рассказчики, певцы, музыканты. В Молодежном театре есть настоящие поэты, книги которых издаются большими и малыми тиражами. А когда они читают свои произведения, получаются целые спектакли! Зрители смогут в этом воочию убедиться и познакомиться с музыкальным творчеством з.а.России Аллы Одинг, Сергея Малахова и артистов-стажеров. Стихотворения (в томчисле собственного сочинения) зрителем прочтут Нина Лоленко, Александр Конев, Александр Тихановский, Мария Величко.

Затем на сцену поднимутся артисты Театра Дождей, которые представят фрагмент из спектакля «От красной крысы до зеленой звезды» в постановке Натальи Никитиной. В основе этого спектакля — десять смешных и грустных, наивных и философских историй о том, как нелегко бывает людям сделать шаг навстречу друг другу, десять новелл об отсутствии взаимопонимания и одиночестве, жизни и смерти, случайности и закономерности — и, конечно же, о любви, многоликой и бесконечно прекрасной.

Малый музыкальный театр, базирующийся в великолепном особняке княгини Зинаиды Юсуповой, предложит зрителям совершить маленькое путешествие по своим спектаклям. На открытой сцене вереницей пройдут герои любимых многими поколениями оперетт и сказок, прозвучат арии в оригинальном исполнении артистов театра.

Ну а завершит театральную субботу выступление Музыкально-драматического театра «Синяя птица», особенностью которого является то, что здесь на одной сцене выступают профессиональные артисты и воспитанники детской студии, существующей при театре. Зрители, собравшиеся на Книжных аллеях, увидят отрывки из хитовых мюзиклов театра «Все мыши любят сыр» и «Принцесса без горошины». Стимпанк-мюзикл «Все мыши любят сыр» - история о новых Ромео и Джульетте – о сером мышонке и белой мышки, которые ради своей любви готовы пойти на любые жертвы. А спектакль «Принцесса без горошины» основан на добром старом сюжете о «трудном» выборе настоящей принцессы для принца.

В воскресенье, 8 сентября, в 17.00, в рамках образовательной программы «Оперная классика на Книжных аллеях» состоится гала-концерт. Зрители увидят сцены из лучших опер прошлого – от Моцарта до Дворжака, включая Чайковского и Римского-Корсакова.

7-8 сентября – завершающий творческий week-end для проекта «Театральный Петербург на Книжных аллеях», который начался 3 августа и продлился шесть недель. Уже по сложившейся традиции петербургские театры отмечают начало нового театрального сезона выступлениями на открытой сцене на Малой Конюшенной улице. В беспрецедентном театральном марафоне под открытым небом, который уже четвертый год собирает любителей театра в культурном пространстве «Летние книжные аллеи», принял участие 21творческий коллектив – более 200 артистов, работающих в разных жанрах, представили всю палитру Театрального Петербурга.