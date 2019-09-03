18 сентября в самом сердце города, на крыше-террасе MOD Roof пройдет моноспектакль Леонида Таранова «Истории из чемодана» по рассказам Довлатова.

Показ пройдет в рамках проекта «Театр на крыше»

Спектакль «Истории из чемодана» о том, что, в сущности, жизнь каждого из нас совершенно спокойно уместится в небольшой саквояж, а может быть – и в спичечную коробку. Главный герой – сам автор, с его мягким юмором и непринужденной манерой общения с персонажами, участник комедийных абсурдных ситуаций.

Обратите внимание: на крыше всего 100 мест, количество билетов строго ограничено! В продаже есть небольшое количество VIP мест в первых рядах на мягких креслах и диванчиках.

Купить билеты можно на сайте: RoofCinemaEvents

Для вашего удобства есть теплые пледики, большой навес от дождя, бар с большим выбором напитком, горячая пицца из местной пиццерии и бескрайнее петербургское небо над головой.

Адрес крыши: наб. канала Грибоедова, 7 (вход со двора)