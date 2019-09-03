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Книжный фестиваль «Ревизия»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Visit Petersburg
На острове Новая Голландия пройдёт Второй Санкт-Петербургский международный книжный фестиваль «Ревизия»

С 5 по 8 сентября на острове Новая Голландия пройдёт Второй Санкт-Петербургский международный книжный фестиваль «Ревизия». «Ревизия» — это ярмарка интеллектуальной литературы и большой городской праздник с обширной программой событий. Организатор — проект «Новая Голландия: культурная урбанизация».
В этом году ярмарка интеллектуальной и детской литературы крупных и независимых издательств состоится во дворе здания «Бутылка», а параллельная образовательная программа — на разных площадках острова. Среди ключевых событий «Ревизии»: премьера первого документального фильма о Владимире Сорокине «Сорокин трип» с участием авторов Антона Желнова и Юрия Сапрыкина, выступление ведущего французского социолога Люка Болтански «Реальность против реальности: исследование политической метафизики ХХ века» и дискуссия Юрия Слезкина с Борисом Куприяновым, посвященная интеллектуальному бестселлеру «Дом Правительства». Также в обширной программе фестиваля: круглые столы, лекции, поэтические панели, презентации книг, встречи с авторами, серия дискуссий в «Рюмочной» и ежедневные кинопоказы на большой сцене, среди которых российские и петербургские премьеры.

Специально для фестиваля будет напечатана вторая серия книг «Петербургский текст», объединяющая петербургских авторов, в разных жанрах создававших мифологию города в ХХ веке. В этом году среди них будут писатель Леонид Добычин, литературовед Татьяна Никольская, а также киновед и кинокритик Сергей Добротворский. Отдельно будет выпущена карта-справочник петербургских книжных магазинов и книга, набранная шрифтом Брайля совместно с Государственной библиотекой для слепых и слабовидящих.

Тема второго фестиваля «Ревизия» — «Реальность вне себя» и возвращение магического сознания в актуальное поле. Этот процесс связан с кризисом больших идей, разочарованием в проекте будущего и разрывом с многовековой культурной традицией, которая больше не справляется с описанием нового мира. Фестиваль «Ревизия» исследует культурный потенциал этого разрыва, в котором зарождается своя особенная жизнь: метафизическая подкладка современного мира, которая заменяет новым людям религиозную и научную традиции.

Миссия фестиваля — создать платформу первого в Петербурге международного книжного фестиваля и собрать на ней не только ведущие издательства интеллектуальной литературы и независимые книжные магазины, но и различные городские инициативы, которые работают в сфере культурного просвещения и производства.

Кураторы фестиваля: Константин Шавловский, Анна Изакар, Саша Ахмадщина. Вход свободный.

Источник: Visit Petersburg
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