В Мраморном дворце пройдёт выставка «Пластическая масса». Выставка впервые столь полно представляет многообразие приемов работы отечественных скульпторов второй половины XX-XXI века с различными пластическими массами.

Зарождение новых авангардных течений в живописи и использование готовых фабричных предметов (ready-made) в начале ХХ века полностью изменили представление о том, каким должно быть произведение искусства. Научная революция и развитие промышленных технологий привели к появлению новых материалов: различных видов пластмасс, композитных смесей и т.п., которые стали активно использоваться художниками для создания пространственных объектов нового типа. Скульпторы Москвы и Петербурга, работая с пластическими массами, обращаются как к проектам, осуществимым в близком или отдаленном будущем, так и к образам и пластическим принципам античной классики. Выставка на примере этих тенденций позволит раскрыть сложную и яркую, увлекательную картину прогресса в жизни и в искусстве, где появление новых технологий оказывает важное воздействие на мироощущение наших современников. В экспозицию войдет более 70 работ тридцати художников, в числе которых – известные представители актуального искусства.

22 августа – 21 октября 2019 года

Мраморный Дворец

Санкт-Петербург, Миллионная ул., 5/1

