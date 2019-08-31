Выставка Елены Болговой в галерее "Мансарда Художников"

С 10 сентября по 9 октября в Мансарде художников, обосновавшейся на одном из петербургских островов, проходит выставка Елены Болговой, посвященная двум городам на воде — Северной Венеции и просто Венеции.

Благодаря французскому путешественнику Теофилю Готье, в XIX веке впервые сравнившего Петербург с Венецией, все почти забыли о том, что прообразом нашего города была не Венеция, а главным образом Амстердам. И все же в Петербурге есть торжественность, не свойственная столице Нидерландов, а тройку Растрелли-Трезини-Кваренги как «Отче наш» знает каждый петербургский дошкольник и любой турист, побывавший хотя бы на паре экскурсий. Елена Болгова развивает параллель между двумя городами, знаменитыми своими мостами и набережными, и на своей выставке пробует пройти по незримому культурному мосту, которым, по ее словам, связаны Венеция и Петербург.