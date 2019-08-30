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Концерт группы «Дунаевский orchestra»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
vk.com
Группа «Дунаевский Orchestra» с уникальной театрализованной программой «Вертинский. 20 песен».

25 и 26 октября во FREEDOM Music Hall выступит группа «Дунаевский Orchestra» с уникальной театрализованной программой «Вертинский. 20 песен».

Новая программа «Дунаевский orchestra» – это дань памяти великому российскому шансонье, прославившемуся и в России, и далеко за ее пределами. 20 песен Александра Вертинского прозвучат в новом авторском прочтении и в специальном театральном оформлении, столь свойственном неподражаемому певцу. Романсы Вертинского – это целая эпоха. «Дунаевский orchestra» поставил перед собой двойную задачу: концерт переносит слушателя в кабаре 100-летней давности и одновременно переводит ретро-шансон на язык сегодняшней популярной музыки. Эффект ожидается сногсшибательный.

«Дунаевский orchestra» – музыкальный проект из Санкт-Петербурга, играющий в различных направлениях и жанрах (джаз, фанк, диско, рок-н-ролл, поп, свинг, кабаре), делающий ставку на исполнение, подачу и атмосферу своих выступлений.

Билеты на концерт: k7.su
Пространство FREEDOM | Казанская, 7
25 и 26 октября | Начало в 20:00

Источник: FREEDOM Music Hall
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