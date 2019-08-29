Телеканал ТНТ подарит Санкт-Петербургу бесплатный концерт шоу «ТАНЦЫ»

31 августа петербуржцы вживую увидят любимые номера финалистов проекта.

Финалисты 5 сезона шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ завершат питерское лето выступлениями на Дворцовой площади и в пространстве Севкабель Порт. В прошлом году Санкт-Петербург выиграл танцевальную гонку на Малой Садовой, чем заслужил бесплатный концерт артистов проекта. ТНТ выполняет свои обещания и дарит петербуржцам возможность увидеть самые любимые номера шоу вживую. Выступления пройдут в рамках фестиваля «Питер, я люблю тебя» в пространстве Севкабель Порт 31 августа в 20:30.

Также в этот день участники шоу несколькими номерами откроют благотворительный проект «Будь с городом» на Дворцовой площади в 17:00 . Вход свободный.

Среди выступающих Алексей Летучий, Марк Куклин, Александр Перцев, Лера Бабаян, Ульяна Пылаева, Антон Лушичев, Александр Ли, Михаил Килимчук, Родика, Юви, Александра Смирнова и Мария Худорожкова.

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Шоу «ТАНЦЫ» – это бренд, «ТАНЦЫ» – это проект национального масштаба, на котором выросло целое поколение, «ТАНЦЫ» – это сотни изобретательных постановок от лучших хореографов с мировыми именами. «ТАНЦЫ» – это искусство.

Новый сезон шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ, каждую субботу в 21:00

А в воскресенье, 1 сентября, специальный детский выпуск проекта