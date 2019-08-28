ента новостей

16:09
Спектакль «Заповедник Довлатова»
16:06
Детская театральная суббота на Книжных аллеях
15:47
В Ленобласти насмерть сбит пешеход
10:27
Праздничное мероприятие "День спецназа. Режим К.Т.О."
08:24
Вред от частых совещаний
07:56
Вишневский подал жалобу
22:43
Уилл Томас из «Зенита» дал интервью «Известиям»
11:31
Выставка живописи и графики «Крапариум»
11:16
В Невском районе обокрали пенсионерку
11:10
В Ленобласти из озера извлекли иномарку с трупом
08:50
Каковы перспективы беспилотных грузоперевозок
07:56
Смартфоны теряют актуальность?
22:42
«Урал» победил «Сочи», хотя Заболотный забил
15:25
Выставка московской художницы Юлии Неронска «За границей»
12:35
В Автово произошла массовая драка с поножовщиной
12:23
Выставка «Театр Григория Дитятковского»
12:20
В Ленобласти двое подростков погибли в ДТП
12:14
Смертельное ДТП в Ленобласти
11:46
Китайцы активно пополняют нашу казну
11:10
Праздник для детей «По следам Мурзилки»
10:46
Намерены проголосовать по месту нахождения
14:00
На турнире имени Пучкова “Авангард» победил «Торпедо» в результативном матче
20:04
Бывший клуб Семака обыграл «Зенит»
09:36
Где лучше собирать грибы?
08:56
Ночное ж/д сообщение до Пскова
15:29
Выставка армянского художника Мгера Чатиняна
13:18
«Балтика» выбила «Ленинградец» из Кубка России
12:14
В Московском районе сгорели две иномарки
11:04
Выставка «Баллады иных миров»
10:55
В Петербурге задержали автоугонщиков
Все новости

Это интересно!

Loading...
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
» » Спектакль «Заповедник Довлатова»

Спектакль «Заповедник Довлатова»

0
0
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
11 сентября на крыше-террасе MOD Roof состоится Премьера спектакля «Заповедник Довлатова»

11 сентября на крыше-террасе MOD Roof состоится Премьера спектакля «Заповедник Довлатова»💫

Спектакль погружает зрителя в атмосферу 70-х годов прошлого века. Затхлая жизнь в музее-усадьбе великого поэта, превращенного из живого – в мумию. Абсурдные персонажи, порождение «совка», от которого герой-рассказчик хотел сбежать – хотя бы на время. Но это самообман, побег не удается. Не сложившаяся творческая жизнь, неудавшаяся личная жизнь, отсутствие перспектив…

Обратите внимание: на крыше всего 100 мест, количество билетов строго ограничено! В продаже есть небольшое количество VIP мест в первых рядах на мягких креслах и диванчиках.
Купить билеты можно на сайте: RoofCinemaEvents

Для вашего удобства есть теплые пледики, большой навес от дождя и бар с большим выбором напитков.

Адрес крыши: наб. канала Грибоедова, 7 (вход со двора)

Источник: RoofCinemaEvents
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

15-07-2019, 23:08
Премьера спектакля «Заповедник Довлатова»
17-05-2019, 09:52
Спектакль «Письма нелюбимых»
29-05-2019, 12:01
Моноспектакль Леонида Таранова «Истории из чемодана»
6-08-2019, 13:01
Спектакль «Письма нелюбимых»
22-05-2019, 14:50
Спектакль «Невидимка, двойник, пересмешник…»
26-06-2019, 14:05
Спектакль «А я была его женой...»

Происшествия на дорогах

0
21
Сегодня, 15:47
В Ленобласти насмерть сбит пешеход
0
110
26-08-2019, 12:20
В Ленобласти двое подростков погибли в ДТП
0
106
26-08-2019, 12:14
Смертельное ДТП в Ленобласти
0
147
22-08-2019, 16:40
В Петербурге в ДТП пострадали двое детей
Наверх