Спектакль «Заповедник Довлатова»

11 сентября на крыше-террасе MOD Roof состоится Премьера спектакля «Заповедник Довлатова»💫

Спектакль погружает зрителя в атмосферу 70-х годов прошлого века. Затхлая жизнь в музее-усадьбе великого поэта, превращенного из живого – в мумию. Абсурдные персонажи, порождение «совка», от которого герой-рассказчик хотел сбежать – хотя бы на время. Но это самообман, побег не удается. Не сложившаяся творческая жизнь, неудавшаяся личная жизнь, отсутствие перспектив…

Обратите внимание: на крыше всего 100 мест, количество билетов строго ограничено! В продаже есть небольшое количество VIP мест в первых рядах на мягких креслах и диванчиках.

Купить билеты можно на сайте: RoofCinemaEvents

Для вашего удобства есть теплые пледики, большой навес от дождя и бар с большим выбором напитков.

Адрес крыши: наб. канала Грибоедова, 7 (вход со двора)